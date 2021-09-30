Гороскоп на 30 сентября: Тельцы окунутся в любовь, а Раков ждет удача

В четверг, 30 сентября, у Тельцов может вспыхнуть любовь, Близнецы получат интересное предложение, а у Львов могут возникнуть трудности с деньгами. Весам посоветовали не поддаваться на не слишком добропорядочные действия, а Скорпионам – учитывать интересы других и делать все с любовью.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 30 сентября. Кто получит намеки о том, что пора меняться, а кто попадет на праздник, читайте дальше.

Овен

Отведите этот день для отдыха, вы слишком заработались, поставили себе какие-то очень нереальные планы и нагрузки – некогда и о себе подумать. Поэтому сегодня слушайте свое тело и больше отдыхайте.

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Телец

Неожиданно, впрочем, как это всегда и бывает, с вами может случиться любовь. Внезапная встреча, мимоходом брошенный взгляд поднимают в сердце настоящую бурю и в результате вы уже не представляете, как раньше жили без этого человека.

Близнецы

Получаете прекрасные предложения, которые обещают вас сделать знаменитыми, нужно только будет вылезти из уютной привычной раковины и выйти на люди, заявить о себе, стать более публичными и смелыми.

Рак

В целом это очень позитивный день, когда вам светит солнце и созданы все благоприятные условия для любых ваших дел. И вы сами не полагаетесь на удачу, а активно и целенаправленно работаете.

Лев

Возникают сложности с деньгами и это вам хороший повод задуматься над тем, а тем путем вы идете, а прилагаете ли все усилия для того, чтобы обеспечить себе надежный финансовый тыл. И не пора ли уже сделать что-то для того, чтобы таких проблем не возникало.

Дева

Какое-то минорное настроение у вас сейчас наблюдается, хочется больше грустить, может даже плакать. Возможно, это такое влияние осени, но не лишним будет проверить состояние здоровья, чтобы исключить физические проблемы.

Весы

Кто-то или что-то будет подбивать вас на какие-то не слишком законные или добропорядочные действия, соблазнять быстрым и легким результатом. И вы можете поддаться на эти искушения и поступить не очень честно, что может потом негативно на вас сказаться.

Скорпион

Все, что бы вы сегодня не запланировали, нужно делать с любовью, прилагая максимум позитива и доброты, учитывая не только собственные интересы, но и интересы других сторон, например, ваших детей, семьи или любимых.

Стрелец

Ваш острый ум и быстрые реакции сегодня помогают достигать целей, причем, очень амбициозных. Перспективные идеи, возникающие в вашей голове, оказывается, вполне достижимы, и вы знаете как их реализовать.

Козерог

Получаете недвусмысленные намеки о том, что вам нужно как-то изменить все вокруг себя, а иногда вам и прямым текстом говорят: "Так дальше жить нельзя, нужно все изменить!" Начните хотя бы с чего-то именно сейчас.

Водолей

Сегодня на душе – очень приятные эмоции, вы окунетесь в теплые воспоминания, будете общаться с милыми вашему сердцу людьми, возможно детьми, которые поднимут на поверхность что-то щемящее и трогательное.

Рыбы

Наверное, вы сегодня будете что-то праздновать, потому что семейное или дружеское застолье вам гарантированы, и настроение создано соответствующее, и вам хочется обнять весь мир, начиная от ближайшего окружения – и до самых отдаленных уголков и незнакомых людей.

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