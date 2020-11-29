Гороскоп на неделю для всех знаков по картам Таро: кому лучше начать все с нуля

Неделя с 30 ноября по 6 декабря обещает принести деньги и новые начинания. Финансовые поступления ждут Скорпионов и Водолеев, Близнецов и Львов – успехи в работе. Рыбам советуют провести время с семьей.

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для всех знаков зодиака по картам Таро на неделю.

Овен

Начать все с нуля – чем не прекрасная идея, особенно, когда все старые идеи уже потеряли свою актуальность и отжили свое. Поэтому в голову приходит новое видение своего пути и своей роли в этом мире. И вы начинаете что-то кардинально новое.

Телец

Неделя обещает быть тихой и спокойной, вы больше сосредоточены на себе, избегаете компаний и любого общения. Вам по душе тихие радости типа одиноких прогулок, чтения, обдумывания.

Близнецы

Ничего, кроме работы, вы уже и не видите – с утра до ночи выполняете привычные движения, как конь, который ходит по кругу. Но вы в общем довольны, потому что еще можете получить удовольствие от процесса, и результаты вас вполне устраивают.

Рак

Большинство времени можете провести в ожидании. И пусть это вас не смущает, потому что иногда ожидание – оптимальная стратегия, которая приводит к блестящим результатам. Ведь посадив семена, лучшее, что мы можем сделать – ждать всходов.

Лев

Вы своим примером доказываете утверждение, что ко всему нужно применять профессиональный подход. И если вы уже долгое время в профессии, кайфуете от своего направления, то вы – действительно профессионал высокого уровня, достойный похвалы и высоких гонораров.

Дева

Время собираться со своими соратниками, коллегами, родными и советоваться. Вам сейчас необходима поддержка других, хотя бы эмоциональная и ментальная. Потому решения, которые вы принимаете, нужно рассмотреть с разных сторон.

Весы

Главный ваш двигатель на этой неделе – блестящая идея. И нет разницы, вам ее кто-то подарил, или вы сами сообразили. Главное, что вы завелись с пол-оборота и уже бросаете все силы на то, чтобы как можно быстрее реализовать эту мысль.

Скорпион

Неделя обещает принести деньги и подарки. И это будет не только зарплата, но и дополнительный доход, иногда даже совершенно неожиданный. К примеру, родственники могут что-то подбросить, или друзья раскошелиться, или руководство премию даст.

Стрелец

Счастливый час приближается и вы уже переполнены ожиданиям. У Стрельцов начинается период дней рождения и это наполняет их жизнь предчувствием радости, сюрпризов, теплых встреч с друзьями и семьей.

Козерог

Складывается впечатление, что вы попали в какой-то коридор везений, и это уже не случайно, а вполне закономерно, когда вам везет даже в мельчайших вещах, а счастливые случаи масштабом побольше следуют друг за другом.

Водолей

Деньги, что вы получаете на этой неделе, могут быть значительно большими, чем обычно. А еще больше вам обещают, но остается вопрос, когда вы успеете обработать тот объем работы, который на вас сваливается, потому сутки же не резиновые, да и вы не железные.

Рыбы

Вы все чаще задумываетесь над тем, как бы еще порадовать вашу семью, как сделать так, чтобы все были довольны, счастливы и веселы. И уже заранее начинаете искать подарки и планировать праздники.