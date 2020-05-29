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Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

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Гороскоп на 30 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Раки. А вот Девы могут столкнуться с критикой.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

freepik.com

Овен – Дворец мечей

Овны 30 мая могут столкнуться с проблемами, решение которых будет зависеть от внешних обстоятельств. Окружающие будут влиять на ваше внутреннее самочувствие.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Телец – Дама мечей

Тельцам предоставиться возможность встретить свою любовь. Кроме того, 30 мая представители знака могут переосмыслить собственную жизнь, изменить отношение ко многим вещам.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Близнецы – Дама денариев

Карты рекомендуют Близнецам заняться профилактикой собственного организма, а также постараться избавиться от вредных привычек. 30 мая нужно следить за своими словами: меньше говорить, больше слушать.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Рак – Тройка денариев

Ракам следует перестать анализировать ошибки прошлого, ведь это негативно влияет на отношения с близкими людьми. Хороший период для того, чтобы сменить сферу деятельности.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Лев – Десятка кубков

Львы 30 мая могут быть излишне рассеяными, из-за чего есть вероятность потерять кошелек, ключи или даже забыть где-то зонт. Старайтесь спокойно реагировать на происходящее.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Дева – Туз кубков

Девам карты советуют посмотреть на ситуации, которые вас волнуют, под другим углом. Представители знака 30 мая могут столкнуться с критикой. Не принимайте близко к сердцу замечания, но сделайте выводы.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Весы – Король жезлов

Хороший период для того, чтобы узнать что-то новое или отправиться в путешествие. В вашей жизни может появиться человек, который сыграет важную роль в судьбе.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Скорпион – Двойка жезлов

День обещает шквал эмоций. У Скорпионов будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваться сиюминутным порывам. Многое будет зависеть сегодня от вашего настроения.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Стрелец – Башня

30 мая – хороший день для принятия любых решений, в том числе и непростых. Стрельцы смогут легко договориться с окружающими и найти компромисс.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Козерог – Колесо Фортуны

День подходит для деловых и личных переговоров, начала самостоятельных проектов. Если у вас есть идея, которой хотите поделиться, можете смело действовать.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Водолей – Императрица

День открывает возможности для того, чтобы добиться успеха. Однако вместе с тем у Водолеев могут обостриться такие качества, как обидчивость и ранимость, поэтому контролируйте свои эмоции.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Рыбы – Тройка мечей

30 мая – хороший день для того, чтобы наладить личную жизнь. Рыбы будут привлекать внимание противоположного пола. А у представителей знака, которые находятся в паре, появится возможность перевести отношения на новый уровень.

Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

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Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
Таро гадание гороскоп 2020
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