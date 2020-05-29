Гороскоп на 30 мая по картам Таро: кому нужно контролировать свои эмоции

Гороскоп на 30 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Раки. А вот Девы могут столкнуться с критикой.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Дворец мечей

Овны 30 мая могут столкнуться с проблемами, решение которых будет зависеть от внешних обстоятельств. Окружающие будут влиять на ваше внутреннее самочувствие.

Телец – Дама мечей

Тельцам предоставиться возможность встретить свою любовь. Кроме того, 30 мая представители знака могут переосмыслить собственную жизнь, изменить отношение ко многим вещам.

Близнецы – Дама денариев

Карты рекомендуют Близнецам заняться профилактикой собственного организма, а также постараться избавиться от вредных привычек. 30 мая нужно следить за своими словами: меньше говорить, больше слушать.

Рак – Тройка денариев

Ракам следует перестать анализировать ошибки прошлого, ведь это негативно влияет на отношения с близкими людьми. Хороший период для того, чтобы сменить сферу деятельности.

Лев – Десятка кубков

Львы 30 мая могут быть излишне рассеяными, из-за чего есть вероятность потерять кошелек, ключи или даже забыть где-то зонт. Старайтесь спокойно реагировать на происходящее.

Дева – Туз кубков

Девам карты советуют посмотреть на ситуации, которые вас волнуют, под другим углом. Представители знака 30 мая могут столкнуться с критикой. Не принимайте близко к сердцу замечания, но сделайте выводы.

Весы – Король жезлов

Хороший период для того, чтобы узнать что-то новое или отправиться в путешествие. В вашей жизни может появиться человек, который сыграет важную роль в судьбе.

Скорпион – Двойка жезлов

День обещает шквал эмоций. У Скорпионов будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваться сиюминутным порывам. Многое будет зависеть сегодня от вашего настроения.

Стрелец – Башня

30 мая – хороший день для принятия любых решений, в том числе и непростых. Стрельцы смогут легко договориться с окружающими и найти компромисс.

Козерог – Колесо Фортуны

День подходит для деловых и личных переговоров, начала самостоятельных проектов. Если у вас есть идея, которой хотите поделиться, можете смело действовать.

Водолей – Императрица

День открывает возможности для того, чтобы добиться успеха. Однако вместе с тем у Водолеев могут обостриться такие качества, как обидчивость и ранимость, поэтому контролируйте свои эмоции.

Рыбы – Тройка мечей

30 мая – хороший день для того, чтобы наладить личную жизнь. Рыбы будут привлекать внимание противоположного пола. А у представителей знака, которые находятся в паре, появится возможность перевести отношения на новый уровень.

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