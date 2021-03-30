Гороскоп на 30 марта: Львам посоветовали действовать решительно

В понедельник, 30 марта, Близнецы могут получить деньги от бизнес-начинаний, Раки получат счастливый случай, а Львам посоветовали действовать решительно. Рыб ждет рост по всем направлениям.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 30 марта.

Овен

Ваша природная активность и решительность сегодня проявят себя во всей красе. У вас будет возможность проявить свой крутой нрав, отстоять свои интересы, показать всем, что не будете терпеть ни малейшего давления.

Телец

Начиная новое дело или учреждая новый проект, не стоит тут же сразу рассчитывать выйти на проектные мощности, потому что начало – это все же постепенный разгон. Поэтому начинайте постепенно двигаться, не забывая получить удовольствие.

Близнецы

Силы прибывают, кажется, что здоровье и энергия прибавляются вместе с солнечными лучами. Улучшается также ваше финансовое положение – деньги могут прийти от каких бизнес-начинаний.

Рак

Под руку подвернется счастливый случай – то ли внезапный выигрыш, то ли акции, то ли подарки раздавать будут и вам таки что-то достанется. Словом, у вас будет повод отпраздновать какую-то приятное неожиданную событие.

Лев

Наконец пришло время решительных действий, поэтому не теряйте время на различные реверансы, просто идите туда, куда вам нужно и делайте то, что считаете нужным. И привлекайте к своим делам лучших специалистов.

Дева

Помечтать тоже бывает очень полезно, ведь именно тогда, когда вы даете волю фантазии, происходит формирование вашего будущего. Поэтому сегодня отпустите свою фантазию на волю и сформулируйте то, чего вам хочется.

Весы

День благоприятен для различного рода начинаний, причем, вам будет интересно что-то сделать в разных направлениях. К примеру, вы возьметесь за новую работу, за изучение новых дисциплин или получения новых навыков.

Скорпион

Сохраняйте спокойствие и равновесие, вам сегодня лучше минимизировать общение и вообще любую активность. Впрочем, вам и самим не захочется делать лишние движения и вы углубитесь в размышления и самопознание.

Стрелец

Вы можете задуматься над вопросами, связанными с недвижимостью или землей, созданием надежных источников финансирования в дальнейшем, которые бы вам приносили пассивный доход. И сделаете сегодня определенные шаги в этом направлении.

Козерог

Сегодня у вас по плану – взаимодействие с социумом, причем это могут быть как мирные и конструктивные собрания, которые улучшают понимание, так и довольно воинственные споры, где приходится буквально кулаками отстаивать свои взгляды.

Водолей

Когда вы видите определенную особу, сердце у вас бьется чаще. И это может быть вполне взаимно, поэтому не стоит скрывать свои чувства, переходите к более активным действиям и показывайте уже явные знаки внимания.

Рыбы

Происходит рост по всем направлениям: вы имеете все шансы получить повышение, также увеличивается денежное вознаграждение, улучшаются другие возможности как-то заявить о себе на весь мир и получить дивиденды.

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