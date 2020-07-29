Гороскоп на 30 июля: время отвлечься от проблем Тельцам, Стрельцам и Ракам

Гороскоп на 30 июля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на четверг.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодня вы будете склонны принимать решения на основе интуиции, воображения или моральных принципов. Кроме того, сможете укрепить близкие отношения и избавиться от чувства, что сделали что-то неправильно.

30 июля 2020 года Девам и Весам нужно сосредоточиться на своих целях

Овен

Это удачное время для решения текущих проблем. Мысли и действия могут оказаться под сильным влиянием интуиции. Однако постарайтесь лучше оценить ситуацию, прежде чем вносить важные коррективы.

Телец

В этот день разговоры с близкими людьми помогут отвлечься от любых проблем и снять напряжение. Сейчас вы особо нуждаетесь в общении, развлечениях и отдыхе. Идеи и коммуникации окажутся очень приятными и мотивирующими.

Близнецы

Сегодняшние события могут повысить вашу самооценку и веру в себя. Не бойтесь вносить коррективы в свои идеи и планы для достижения желаемых результатов. Однако будьте более внимательны, если дело касается финансовых вопросов.

Рак

Это хорошее время, чтобы отвлечься от старых проблем и открыть новые возможности. Вы будете мотивированы достигать своих целей и совершенствовать навыки. Кроме того, разговоры с близкими людьми могут стимулировать воплощение смелых идей.

Лев

День благоприятен для логических действий, связанных с работой. Вы сможете открыть для себя новые идеи или концепции, которые будут стимулировать мотивацию к текущим проектам. Также удастся избавиться от разочарования или чувства вины.

Дева

Это хорошее время для размышлений о проектах или проблемах, которые нужно решить. Однако старые обиды, страхи или разочарования могут этому помешать. Постарайтесь напомнить себе о приоритетах и главных целях.

Весы

Сегодня вы будете склонны придумывать творческие пути для достижения личных или карьерных целей. При этом взаимодействие с близкими людьми может стимулировать осуществление мечты или напомнить о текущих проблемах.

Скорпион

День удачен для романтических и вдохновляющих разговоров. В центре внимания окажется желание или необходимость поделиться с партнером чем-то личным. Это может привести к более высокому уровню понимания в отношениях.

Стрелец

Сегодня ваша уверенность в себе поможет достичь успеха. Это прекрасное время, чтобы использовать интуицию для улучшения рабочих дел. С другой стороны, необходимо отвлечься от семейных проблем и негативных мыслей.

Козерог

Это подходящее время для размышлений и укрепления отношений. Постарайтесь лучше понять свои эмоции, чувства и привязанности. Кроме того, избавьтесь от беспокойства и проблем, которые ухудшают настроение.

Водолей

Сегодняшние энергии идеальны для искренних разговоров, создания уникальных идей и улучшения отношений с близкими людьми. Вы сможете легко достичь взаимопонимания, избегая долгих дискуссий и обсуждений.

Рыбы

Сегодня вы должны выражать себя более естественно, свободно и творчески. Это хорошее время, чтобы поделиться своими мыслями и чувствами, установить романтические связи и прийти к соглашению по важному вопросу.

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