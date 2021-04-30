Гороскоп на 30 апреля: Козерогам посоветовали быть внимательнее в дороге

В пятницу, 30 апреля, Девам придется много работать, Стрельцы могут получить деньги, а Скорпионам посоветовали привести в порядок и себя, и свои мысли. Козерогам стоит быть внимательнее в дороге.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на 30 апреля.

Овен

Кажется, вы уже начали праздновать, по крайней мере настроение у вас сегодня уже приподнятое и вы не против завершить досрочно все дела и, собрав вокруг себя друзей, организовать хоть небольшое, но приятное общение.

Телец

Если вы начинаете новый жизненный цикл, то делаете это очень вовремя, потому что сейчас у вас очень много сил, вы на подъеме и готовы на невероятные подвиги. Конечно, это не исключает, что вы можете ошибаться, зато у вас хватает энергии исправить свои ошибки.

Близнецы

Настроение у вас сейчас очень умиротворенное и ничто его не испортит. К счастью, вы можете провести этот день в покое, молитве или медитации, чтобы привести свои мысли и эмоции в порядок, настроиться на позитив.

Рак

Вы сегодня ставите перед собой чрезвычайно высокие требования, но вполне осознаете, что ваших сил и навыков хватит для того, чтобы со всем справиться. В конце концов, вы действительно поднимаетесь на новый уровень.

Лев

Вы можете выступить в роли жилетки, потому что кому-то очень нужна ваша способность выслушать и понять чужие проблемы и печали. И вот вы уже вытираете чужие слезы, успокаиваете и даете надежду на лучшее.

Дева

Приходится очень много работать и это вообще на грани ваших возможностей, ведь на вас сегодня неожиданно сваливаются и различные производственные дела, и домашние обязанности, еще и родственники о помощи просят.

Весы

Ваши планы на сегодня могут быть неожиданно разрушены, и здесь уже не помогут ни ваша воля, ни желание, поскольку может вмешаться случай, и от вас уже мало что будет зависеть. Остается только подчиниться обстоятельствам.

Скорпион

Сегодня время для вас словно замедляется и у вас есть возможность успокоиться, привести в порядок и себя, и свои мысли, а также вокруг себя немного прибраться, если вчера не успели этого сделать.

Стрелец

Деньги появляются словно ниоткуда и это будет очень даже вовремя. Создается впечатление, что все вокруг вдруг решают вам помочь материально и дают если не деньги, так какую-то материальную поддержку.

Козерог

В дороге будьте особенно внимательными и осторожными, не щелкайте клювом и не реагируйте на различные провокации. Конфликты, которые завяжутся на ровном месте, имеют шансы перерасти в серьезные противостояния, поэтому лучше больше молчите и слушайте, чем что-либо говорите.

Водолей

Денег у вас сегодня будет мало, и это будет тем более обидно накануне праздника, когда вы планируете много чего купить. Впрочем, справиться с проблемой вам поможет умение экономить и бережливо вести хозяйство.

Рыбы

День должен быть очень активным, вы сегодня смелы и отважны, рветесь в бой, отстаиваете свои права и соревнуетесь за право первенства. Возможно, даже придется принять участие в словесных баталиях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!