Гороскоп на 3 мая: у кого станет больше денег

В понедельник, 3 мая, у Близнецов появится возможность заработать денег, у Львов продолжится активный отдых, а Весы проведут день в покое и благости.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 мая.

Овен

Очень позитивный день, который вы проводите на высоком энергетическом уровне, вам хочется многое успеть - и с людьми пообщаться, и родственников посетить, а также денег немного заработать.

Телец

Желание будет одно – лечь на целый день на диване, иногда вставая для того, чтобы поесть. Ну может еще с родными поговорить и сделать пару звонков давним знакомым, но в основном проводите время в горизонтальном положении.

Близнецы

Представится возможность заработать денег, и это будет совсем нескромная сумма, поэтому вы можете пренебречь общим расслабленным состоянием и приняться за работу. Ну кто же в здравом уме отказывается от таких денег?!

Рак

Впереди может быть неожиданная дорога, и пусть она будет не такой уже и далекой, зато вы узнаете много интересных вещей, встретите незаурядных личностей и сможете испытать себя на стойкость.

Лев

Отдых продолжается, и сегодня он у вас может быть достаточно бурным, с активным общением, когда случаться различные искушения и даже провокации. Вы сейчас не собираетесь быть тихими и мирными, хочется немного встряхнуть этот мир.

Дева

Хотя вы и планировали этот день провести совсем иначе - тихо и в полусне, все же отдохнуть не удастся, потому что кто-то для вас уже подготовил определенный фронт работ и вы все это будете выполнять, еще и соревноваться при этом с другими.

Весы

Уют родного дома и родные люди вокруг побуждают вас провести этот день в покое и благости. Возможно, окунуться в воспоминания, рассказывать молодому поколению о минувших днях, делиться опытом.

Скорпион

Ленивое настроение будет способствовать тому, что вы не способны вообще ничего делать, кроме того, что спать, лежать и другими способами играть роль овоща. И не нужно себя винить за это, ведь вам нужно иногда и отдохнуть.

Стрелец

День способствует любовным делам и всяким страстям, в частности выяснениям отношений. Сегодня вы склонны резко высказываться, быстро принимать решения и вообще бурно реагировать на все.

Козерог

Хорошее время для обучения и вообще для получения новых знаний и навыков, вы можете заинтересоваться разным направлениям и системами. Сегодня у вас прекрасно работают мозги, и вы можете получить комплименты относительно вашего ума.

Водолей

Приходится брать на себя дополнительные обязательства и определенную ответственность. И для вас это не будет тяжелой ношей, наоборот, вы давно уже стремились получить новый статус, поэтому со всей серьезностью подходите к новым вызовам.

Рыбы

Возможно, кто-то сегодня и будет отдыхать, но у вас впереди – рабочий день, и нет никакой разницы – вы работаете на своем рабочем месте или дома. Главное, что отдыхать не придется, потому что слишком много дел вы запланировали.

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