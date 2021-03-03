Гороскоп на 3 марта: Стрельцам стоит позаботиться о безопасности

В среду, 3 марта, Близнецы полностью окунутся в профессиональную деятельность, Девы будут заботиться о родных, а Раки и Скорпионы получат деньги. Стрельцам посоветовали позаботиться о безопасности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 3 марта.

Овен

Опять представится возможность немного покомандовать, а заодно сделать что-то полезное для общества. Вы сегодня уверены и решительны, смело идете к цели, но очень постепенно и согласно утвержденному графику.

Телец

День обещает быть тихим, вы больше сосредоточены на себе, спокойн, никого не трогаете, и вас никто особенно не беспокоит. У вас есть время и на размышления, и на работу, и на творчество, и на отдых.

Близнецы

Профессиональная деятельность поглотила вас целиком, и вы с головой погружаетесь в то, что любите, ловите удовольствие от мелочей и действительно достигнете значительных успехов. В том числе и славы, которая, будет казаться, рухнула на вас совершенно случайно.

Рак

Наступает период каких-то выплат и вообще щедрого потока финансов. Но деньги, что сегодня к вам приходят, нуждаться в защите, и от вашего расточительства, и от хитрых особей, которые будут не прочь поживиться за ваш счет.

Лев

Видите цель, и не видите препятствий – именно так можно охарактеризовать особенности вашего дня. Ведь именно сегодня вы наконец осознаете, чего на самом деле хочется и проложите туда кратчайший путь.

Дева

Ваш день снова посвящен любви и заботам о родных и любимых. Вы сосредоточены на чувствах, готовы и небо приклонить для ваших близких людей, планируете какие-то совместные мероприятия.

Весы

Придется делать непростой выбор - или в дальнейшем продвигаться в обычном режиме и тем самым разрушая - то ли себя, то ли отношения, или еще что-то важное, или отказаться от этого варианта и стать на необычный путь созидания, а не разрушения.

Скорпион

Несмотря на то, что день будет каким-то слишком спокойным и даже затянутым, а люди – замедленными, вы находитесь в состоянии ожидания, но оно того стоит, потому что в конце вас ожидает награда – получаете деньги.

Стрелец

Какая вам сегодня не выпала бы дорога – дальняя или близкая, стоит позаботиться о безопасности, и о том, чтобы не стать жертвой обмана, поскольку сейчас мошенники и другие злодеи активизировались и могут проявить себя.

Козерог

Первую половину дня вы будете безумно бегать и решительно поступать, так сказать, рубить головы направо и налево, несмотря на опыт и заслуги некоторых людей. А после обеда уже понадобится отдых, потому что вы потратите немало сил.

Водолей

Вам светит беспросветная работа и непонятно, когда это все закончится. Нагрузки будут просто безумными и несопоставимыми с теми деньгами, что вам обещают. Словом, совсем непростой день предвидится.

Рыбы

День обещает быть радостным и даже праздничным, у вас будут поводы не только просто порадоваться жизни, но и что-то отметить, можете просто попасть на чей-то праздник и там как следует зажечь.

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