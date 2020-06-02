Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Гороскоп на 3 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Девы. А вот Рыбам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: ftd.com

Овен – Дама Денариев

Овны, 3 июня внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, но легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Телец –​​​​​​​ Звезда

3 июня Тельцов ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Близнецы – Рыцарь Мечей

Близнецам 3 июня понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но вас ожидает и награда: романтический вечер или же свидание.

Рак – Мир

Карты Тарорекомендуют Ракам 3 июня найти время на себя. Два – три часа покоя придадут сил и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Лев – Колесница

3 июня Львы должны по-другому отнестись к распределению финансов и отказаться от габаритных покупок. Если у вас есть цель – начните откладывать деньги уже сейчас.

Дева – Солнце

3 июня Дев посетит вдохновение. Такой момент упускать нельзя, обязательно запишите свои идеи, если не получится выделить достаточное время для их реализации.

Весы – Паж Кубков

3 июня Весам удаться поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах. Так что готовьтесь к лучшему дню в вашей жизни!

Скорпион – Влюбленные

У одиноких Скорпионов есть высокие шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения. Мощный прилив энергии желательно направить на усовершенствование своей личности и духовный рост.

Стрелец – Правосудие

Стрельцы, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Козерог – Верховная Жрица

Козерогов 3 июняждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Водолей – Четверка Жезлов

Плохой день для доказательства своей правоты. Карты Таро советуют Водолеям просто вежливо выполнять свои задачи и не ввязываться в споры.

Рыбы – Башня

Рабочие и дружеские встречи 3 июня не принесут желаемого результата, поэтому вам лучше сосредоточиться на домашних делах и личных отношениях. Больше времени проведите дома и уделите внимание своим родным.