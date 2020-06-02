Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Читать материал на украинском

Гороскоп на 3 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Девы. А вот Рыбам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Фото: ftd.com

Овен – Дама Денариев

Овны, 3 июня внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, но легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Телец –​​​​​​​ Звезда

3 июня Тельцов ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Близнецы – Рыцарь Мечей

Близнецам 3 июня понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но вас ожидает и награда: романтический вечер или же свидание.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Рак – Мир

Карты Тарорекомендуют Ракам 3 июня найти время на себя. Два – три часа покоя придадут сил и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Лев – Колесница

3 июня Львы должны по-другому отнестись к распределению финансов и отказаться от габаритных покупок. Если у вас есть цель – начните откладывать деньги уже сейчас.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Дева – Солнце

3 июня Дев посетит вдохновение. Такой момент упускать нельзя, обязательно запишите свои идеи, если не получится выделить достаточное время для их реализации.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Весы – Паж Кубков

3 июня Весам удаться поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах. Так что готовьтесь к лучшему дню в вашей жизни!

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Скорпион – Влюбленные

У одиноких Скорпионов есть высокие шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения. Мощный прилив энергии желательно направить на усовершенствование своей личности и духовный рост.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Стрелец – Правосудие

Стрельцы, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Козерог – Верховная Жрица

Козерогов 3 июняждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Водолей – Четверка Жезлов

Плохой день для доказательства своей правоты. Карты Таро советуют Водолеям просто вежливо выполнять свои задачи и не ввязываться в споры.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Рыбы – Башня

Рабочие и дружеские встречи 3 июня не принесут желаемого результата, поэтому вам лучше сосредоточиться на домашних делах и личных отношениях. Больше времени проведите дома и уделите внимание своим родным.

Гороскоп на 3 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кристина Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп