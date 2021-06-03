Гороскоп на 3 июня: перед кем откроются новые возможности

В четверг, 3 июня, у Близнецов появится возможность осуществить свои планы и цели, Стрельцы погрузятся в семейные дела, а Весам посоветовали позаботиться о безопасности – не только своей, но и своего имущества. Вместе с тем перед Козерогами откроются новые перспективы, а Водолеи будут помогать людям.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 3 июня.

Овен

Сегодня вы себя чувствуете чрезвычайно ответственным человеком, ведь вам нужно позаботиться обо всех, кто рядом с вами, кого вы "приручили" или просто кто находится в зоне вашего внимания.

Телец

Очень спокойный день, не будет выделяться из сотен таких же умеренных, когда вы чувствуете себя на своем месте, вполне довольны образом жизни, здоровы, счастливы, обеспечены всем необходимым для счастья.

Близнецы

Мечты и цели, которые вы сегодня ставите перед собой, имеют тенденцию почти тут же сбываться и достигаться. Это происходит настолько быстро и просто, что вы можете даже поверить в собственную уникальность и даже магические способности.

Рак

Вам не нужно никуда бежать - только расслабиться и окунуться в причудливый мир фантазий. И снова вы в раздумьях и планах, понемногу создаете себе мысленно тот мир, в котором бы хотели жить, мечтаете и креативно мыслите.

Лев

Тема международного сотрудничества сегодня будет главной. Возможно, коллеги, родственники или друзья из-за рубежа дадут о себе знать, да еще и выступят с очень интересными и перспективными предложениями, которые могут изменить вашу жизнь.

Дева

Хотя настроение у вас будет и праздничным, но вы можете быть очень заняты, переживать по поводу того, ничего ли не забыли. Если вы готовитесь к какому-то событию или празднику, то попробуйте не все процессы замыкать на себе, дайте и другим возможность как-то себя проявить.

Весы

Позаботьтесь сегодня о безопасности, как личной, так и жилья, офиса, машины. Возможно, пришло время застраховать ваше движимое и недвижимое имущество, сменить замки, приобрести какие-то системы или средства защиты, взять несколько уроков самообороны.

Скорпион

День может стать очень важным, переходным от старой жизни, которую нужно уже давно менять. Вы вдруг можете оказаться в тех обстоятельствах, о которых мечтали, и вы получаете, так сказать, пробник вашей новой жизни.

Стрелец

Дела семейные полностью поглощают внимание, и вы заботитесь тем, чтобы ваши родные, дети или родители, мужья или жены, полностью обеспечили все свои потребности, как материальные, так и эмоциональные. Скажите им лишний раз о том, как вы их любите.

Козерог

Вы получаете хорошие новости относительно вашего дальнейшего будущего, перспективы открываются очень увлекательные, и теперь вам нужно будет определиться и в конце выбрать один из путей, ведущий к осуществлению ваших желаний.

Водолей

Ощущение силы и могущества вдохновляют вас на добрые дела. И вы не просто гордитесь собственными возможностями, вы сейчас способны помочь другим, чем, собственно, и будете сегодня заниматься.

Рыбы

День обычный – немного работы, чтобы заработать на хлеб насущный, обычные ежедневные хлопоты, разговоры. Главный вопрос – где найти средства, потому что может оказаться, что их не так уж и много, чтобы хватило на ваши потребности.

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