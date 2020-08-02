Гороскоп на 3 августа: что принесет полнолуние Овнам, Близнецам и Скорпионам

Гороскоп на 3 августа 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на понедельник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодняшнее полнолуние усилит ваши чувства и потребности, а также поможет исполнить некоторые желания. Благодаря этому удастся улучшить любовные отношения и достичь гармонии в личной жизни.

Во время полнолуния Тельцы и Девы должны уделить особое внимание работе

Овен

Это время проявления скрытых чувств. Сегодня вы сможете лучше понять роль, которую играете в жизни других людей. С другой стороны, появятся небольшие препятствия, связанные с работой или обязанностями.

Телец

Сегодняшний день напомнит вам о необходимости уделять особое внимание работе или репутации. Не бойтесь брать на себя инициативу и старайтесь изучать больше информации, прежде чем принимать важные решения.

Близнецы

В этот день вы начнете лучше понимать собственные чувства и потребности. Постарайтесь расширить свои интересы, особенно если слишком сосредоточены на личной жизни. Также сделайте хотя бы небольшие шаги для реализации мечты.

Рак

Сегодняшнее полнолуние пробудит ваши чувства, потребности и желания. Постарайтесь сосредоточиться на том, что способны контролировать, не беспокоясь о вещах, которые не можете изменить.

Лев

Сегодняшний день может вызвать небольшие проблемы в отношениях. Постарайтесь достичь компромисса и взаимопонимания с партнером. Кроме того, избавьтесь от рутины, которая отягощает вашу жизнь.

Дева

В этот день необходимо уделить особое внимание работе, здоровью или делам, которых избегали. Вы сможете увидеть недостатки в текущих планах или проектах, а также открыть для себя новые перспективы.

Весы

Это хорошее время для отношений и личных проектов. У вас появится романтическое настроение или сильное желание создать что-то уникальное. Кроме того, удастся лучше понять, как решить старые проблемы.

Скорпион

Сегодня необходимо уделить особое внимание домашним обязанностям, семье и отношениям. Если вы вкладывали слишком много энергии в свою работу, обстоятельства напомнят вам о необходимости найти правильный баланс.

Стрелец

Это время личных откровений. Темы, связанные с обучением, общением или отношениями, будут в центре внимания. Кроме того, вы почувствуете готовность избавиться от плохих мыслей или вредных привычек.

Козерог

Сегодня нужно уделить внимание вопросам, связанным с деньгами, талантами и ценностями. Появится сильное стремление к безопасности и комфорту, что может служить стимулом для улучшения финансового положения.

Водолей

В это время вы должны разобраться с эмоциями и чувствами, прежде чем предпринимать какие-то важные шаги. Попробуйте понять, что вызывает страх или разочарование. Это поможет по-новому взглянуть на свою жизнь.

Рыбы

В этот день вы сможете лучше понять собственные чувства, эмоции и желания. Однако не пытайтесь пренебрегать отдыхом. Постарайтесь восстановить свои силы и укрепить здоровье, прежде чем браться за серьезную работу.

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