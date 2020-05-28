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Гороскоп на 29 мая: время проявить терпение Близнецам, Тельцам и Овнам

1.9т
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Гороскоп на 29 мая 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на пятницу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

В этот день могут возникнуть серьезные трудности в общении. Имейте в виду, что близкие люди будут склонны неправильно понимать ваши слова и поступки. Лучше не планируйте какие-то важные разговоры, чтобы избежать серьезных недоразумений и конфликтов.

Гороскоп на 29 мая: время проявить терпение Близнецам, Тельцам и Овнам

Овен

Это время повышенной напряженности в общении с близкими людьми, так как они могут неправильно понимать ваши слова, намерения или действия. Старайтесь проявлять терпение и благоразумие, чтобы сбалансировать ситуацию и избежать серьезных конфликтов.

Телец

Сегодня вам нужно лучше следить за своими словами, так как они могут быть неправильно истолкованы. Кроме того, проявите терпение и не торопите принятие каких-то важных решений. Научитесь получать больше удовольствия от работы, семьи и жизни в целом.

Близнецы

В этот день возникнут некоторые недоразумения в отношении финансов, мнений или убеждений. Постарайтесь обратить внимание на те вещи, которые пропустили или не учли. Устойчивость, терпение и стремление достигать свой цели будут сегодня особо востребованы.

Рак

Это подходящее время для того, чтобы собраться с мыслями и сформулировать дальнейшие планы. Используйте сегодня свой опыт, внутреннюю силу и мудрость. При этом знайте, что небольшие препятствия, которые появятся на вашем пути, способны подтолкнуть к новым начинаниям.

Лев

Сегодня могут возникнуть какие-то сомнения или опасения, которые помешают вам двигаться вперед. С другой стороны, благодаря этому появится больше времени, чтобы все обдумать или исправить. Делайте все шаг за шагом, избегая поспешных высказываний и поступков.

Дева

Сегодня вы можете столкнуться с неожиданной критикой или претензиями родственников. Несмотря на это, старайтесь избегать чрезмерной раздражительности и агрессивности. Сосредоточьтесь на каких-либо позитивных целях и мечтах, чтобы снять стресс и напряжение.

Весы

Активные шаги и действия в этот день способны привести к мелким разочарованиям. Лучше сделайте небольшой перерыв и восстановите собственные силы. Также следите за своими мыслями и высказываниями, чтобы избежать серьезных недоразумений.

Скорпион

Это время отлично подходит для решения важных проблем. Однако будьте готовы к тому, что сегодня могут возникнуть некоторые недоразумения с близкими людьми. Проявите терпение и попробуйте насладиться своей повседневной жизнью, не концентрируясь на мелких трудностях.

Стрелец

Сегодня вы можете чрезмерно погрузиться в рабочие дела и проекты, забывая при этом обо всех домашних обязанностях. Постарайтесь сбалансировать ситуацию, чтобы избежать беспокойства, недоразумений и конфликтов с родственниками.

Козерог

Сегодня удастся осознать некоторые ошибки в своих планах или действиях. Из-за этого ваша уверенность в себе может резко снизиться. Однако знайте, что беспокойство полезно только в том случае, если оно побуждает делать необходимые шаги и изменения.

Водолей

Сегодняшние планы могут серьезно измениться из-за нерешительности, беспокойства или общей усталости. Эмоции или нервное напряжение будут только мешать вашему общению или выполнению задач. Лучше уделите внимание отдыху и восстановлению сил.

Рыбы

В этот день появится чувство, что люди вас неправильно понимают. Постарайтесь внести необходимые корректировки, чтобы прояснить свои мысли и действия. Кроме того, уделите внимание решению проблем, связанных с деньгами, личными интересами или семьей.

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Автор
Елена Душейко Елена Душейко
Тема
Астрологический прогноз
Тег
гороскоп 2020
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