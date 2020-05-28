Гороскоп на 29 мая по картам Таро: что ждет Рыб, Овнов и Раков

Гороскоп на 29 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Рыбы и Овны. А вот Козерогам в этот день нужно уделить внимание своему здоровью.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Маг

Овнов 29 мая ждет много интересных встреч, в том числе и с противоположным полом. Хороший день для того, чтобы наладить личную жизнь.

Телец – Императрица

Тельцам карты рекомендуют больше рассчитывать на себя, меньше – на помощь кого-то другого. Также не стоит пытаться оправдать тех, кто вас подвел.

Близнецы – Шут

29 мая Близнецам нужно быть крайне внимательными, особенно на работе. Есть вероятность совершить много ошибок. Дома можете столкнуться с напряженной атмосферой.

Рак – Верховная жрица

Раки могут получить выгодное предложение. Однако перед тем, как его принимать, следует хорошо все обдумать. Настроение к вечеру существенно улучшится.

Лев – Император

Карты не рекомендуют начинать Львам ремонт или домашние работы. Это может занять гораздо больше времени, чем вы расчитываете. Также стоит обратить внимание на свой рацион.

Дева – Сила

На 29 мая не стоит планировать деловые встречи. Вечер проведите в компании близкого человека, устройте романтический ужин при свечах. Не отказывайте в помощи окружающим.

Весы – Отшельник

Не лучший день для осуществления крупных покупок. Возможно, к вам сегодня обратить друзья за финансовой помощью. Прежде, чем давать в долг, хорошо подумайте.

Скорпион – Правосудие

29 мая Скорпионы смогу окончательно решить все вопросы, связанные с личной жизнь. Более того, возможно, сегодня ваши отношения с партнером перейдут на новый уровень.

Стрелец – Мир

29 мая – хороший день для активного занятия спортом. На вечер можно запланировать спа-процедуры или записаться на массаж. А вот совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро.

Козерог – Тройка жезлов

29 мая вам будет сложно находить общий язык с руководством на работе. Однако не принимайте замечания близко к сердцу. Карты рекомендуют уделить внимание своему здоровью, а также пересмотреть свое питание.

Водолей – Восьмерка жезлов

Не спешите доверять малознакомым людям. Будет много встреч, переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение успеха в работе.

Рыбы – Двойка кубков

День потребует ответа на какой-то серьезный вопрос, связанный с финансовой сферой. Не пытайтесь найти советчиков, а лучше доверьтесь собственной интуиции.