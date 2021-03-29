Гороскоп на 29 марта: кого ждет счастливый случай и повышение
В понедельник Близнецы получат выгодные бизнес-предложения, Тельцов ожидает счастливый случай, а Водолеи могут получить повышение.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков по картам таро на 29 марта.
Овен
Наваливается какая-то непонятная усталость от того, что нет разнообразия, дни похожи один на другой, все действия и обстоятельства повторяются, и лица вокруг особо не меняются. Вам просто становится скучно.
Телец
То, что сегодня с вами случится, можно охарактеризовать цитатой: "Сидела-сидела и высидела!" Потому что возможен счастливый случай, а вы к этому не прилагали никаких усилий. Просто сидели и ждали. И дождались...
Близнецы
Поступают все новые и новые интересные бизнес-предложения, которые могут значительным образом улучшить ваше финансовое положение. Да вы и сами уже начинаете работать в направлении создания собственных новых проектов для улучшения благосостояния.
Рак
Сразу навалится множество работы, которую вы уже не сможете откладывать в долгий ящик и придется ее всю выполнять. Может возникнуть перспектива какой-то кратковременной командировки, путешествия или переезда.
Лев
Вы будете чувствовать себя не слишком свободными в своих действиях и даже словах, зажаты в тисках долга, законов и протокола, дуете даже на холодную воду, чтобы никто ничего лишнего не подумал.
Дева
Настроение поднимает не только хорошая погода, тепло и весна, но и удивительно приятное общение с людьми и повышенные денежные выплаты, которые вы сегодня получите. Впрочем, это могут быть и какие-то приятные и неожиданные подарки.
Весы
Вас невероятно порадует небольшой, но милый праздник в кругу близких людей, с которыми вы давно уже вместе идете по жизни, и которых вы уже давно знаете, но не устаете удивляться и восхищаться их искренностью и любовью.
Скорпион
С финансами пока у вас не слишком хорошие дела, но вы настроены конструктивно и уже начинаете просчитывать все пути улучшения финансового состояния, в частности, варианты подработки.
Стрелец
Коллективные проекты доставляет удовольствие и пользу, вы совместно над чем-то работаете со своими коллегами, создаете что-то кардинально новое и креативное, происходят мозговые штурмы, обсуждения, консультации и споры.
Козерог
Весь день будет похож на ускоренное кино, когда события сменяют друг друга, перед глазами мелькают различные лица, а вы не можете сосредоточиться на чем-то одном, очень уж быстро все происходит.
Водолей
На работе появится перспектива повышения. За вашу лояльность, примерное поведение и менеджерские наклонности руководство может рассматривать вашу кандидатуру в качестве претендента на определенную должность.
Рыбы
Очень милый и спокойный день, когда вы уверенно хозяйничаете, приводите порядок, немного командуете. В целом, достаточно уверенно себя чувствуете на своем месте, довольны и своим положением, и работой, и семьей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака могут ожидать сложности и опасности в марте. В частности, Весы может накрыть депрессия, а Близнецы – перегнуть палку;
Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что 2021-ый у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.