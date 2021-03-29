Гороскоп на 29 марта: кого ждет счастливый случай и повышение

В понедельник Близнецы получат выгодные бизнес-предложения, Тельцов ожидает счастливый случай, а Водолеи могут получить повышение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков по картам таро на 29 марта.

Овен

Наваливается какая-то непонятная усталость от того, что нет разнообразия, дни похожи один на другой, все действия и обстоятельства повторяются, и лица вокруг особо не меняются. Вам просто становится скучно.

Телец

То, что сегодня с вами случится, можно охарактеризовать цитатой: "Сидела-сидела и высидела!" Потому что возможен счастливый случай, а вы к этому не прилагали никаких усилий. Просто сидели и ждали. И дождались...

Близнецы

Поступают все новые и новые интересные бизнес-предложения, которые могут значительным образом улучшить ваше финансовое положение. Да вы и сами уже начинаете работать в направлении создания собственных новых проектов для улучшения благосостояния.

Рак

Сразу навалится множество работы, которую вы уже не сможете откладывать в долгий ящик и придется ее всю выполнять. Может возникнуть перспектива какой-то кратковременной командировки, путешествия или переезда.

Лев

Вы будете чувствовать себя не слишком свободными в своих действиях и даже словах, зажаты в тисках долга, законов и протокола, дуете даже на холодную воду, чтобы никто ничего лишнего не подумал.

Дева

Настроение поднимает не только хорошая погода, тепло и весна, но и удивительно приятное общение с людьми и повышенные денежные выплаты, которые вы сегодня получите. Впрочем, это могут быть и какие-то приятные и неожиданные подарки.

Весы

Вас невероятно порадует небольшой, но милый праздник в кругу близких людей, с которыми вы давно уже вместе идете по жизни, и которых вы уже давно знаете, но не устаете удивляться и восхищаться их искренностью и любовью.

Скорпион

С финансами пока у вас не слишком хорошие дела, но вы настроены конструктивно и уже начинаете просчитывать все пути улучшения финансового состояния, в частности, варианты подработки.

Стрелец

Коллективные проекты доставляет удовольствие и пользу, вы совместно над чем-то работаете со своими коллегами, создаете что-то кардинально новое и креативное, происходят мозговые штурмы, обсуждения, консультации и споры.

Козерог

Весь день будет похож на ускоренное кино, когда события сменяют друг друга, перед глазами мелькают различные лица, а вы не можете сосредоточиться на чем-то одном, очень уж быстро все происходит.

Водолей

На работе появится перспектива повышения. За вашу лояльность, примерное поведение и менеджерские наклонности руководство может рассматривать вашу кандидатуру в качестве претендента на определенную должность.

Рыбы

Очень милый и спокойный день, когда вы уверенно хозяйничаете, приводите порядок, немного командуете. В целом, достаточно уверенно себя чувствуете на своем месте, довольны и своим положением, и работой, и семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака могут ожидать сложности и опасности в марте. В частности, Весы может накрыть депрессия, а Близнецы – перегнуть палку;

Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.