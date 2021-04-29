Гороскоп на 29 апреля: кого ждет прорыв, а кого – любовь

Четверг, 29 апреля, станет для Львов днем прорыва и подъема, Весы могут встретить любовь, а Тельцам посоветовали самоустраниться, чтобы избежать конфликта.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на 29 апреля.

Овен

Главная задача на сегодня – включать аналитическое мышление и все как следует просчитывать. Ваша деятельность требует повышенного внимания к цифрам, деталям, мелочам, которые потом могут вылезти боком, если их не учесть.

Телец

Иногда главное везение в том, чтобы вовремя убежать, самоустраниться, избежав какого-то конфликта. И сегодня вы можете почувствовать непреодолимое желание сойти с пути, не пойти на встречу. А потом выяснится, что интуиция вас таки не подвела.

Близнецы

Темп жизни невероятно ускоряется, вам нужно успеть сделать много дел, обработать целую кучу документов, попасть во множество мест, еще и научиться чему-то новому. Ну и о личной жизни не забыть.

Рак

Сегодня у вас на пути попадаются просто невероятные люди, причем, и возраст у них может быть разный, и пол, но общее – это доброта, эмпатия и стремление сделать этот мир еще более прекрасным и совершенным.

Лев

День прорыва и подъема, когда все горит в руках, все складывается должным образом, когда вы на всех парах несетесь навстречу приключениям, и в результате получаете невероятные результаты, о которых даже не мечтали.

Дева

Хотя в целом день обещает быть довольно ровным, спокойным и даже безмятежным, ближе к вечеру обстоятельства внезапно могут измениться и вот вы уже в хлопотах, что-то срочно готовите и собираете вокруг себя родных и друзей.

Весы

На горизонте появляется новая любовь, которая заставляет вас действовать активно. Возможно, вы уже забыли о том, как это бывает, когда страсть побуждает не только к различным глупостям, но и ко вполне справедливым и логическим действиям.

Скорпион

Остановитесь немного, хотя бы сегодня посидите немного в тишине и послушайте интуицию. И она вам подскажет немало полезных вещей, которые значительно сэкономят вам время и усилия. Также нынче получите одну очень позитивную новость.

Стрелец

Представится возможность отстоять правду и побороться за справедливость. Это может касаться лично вас, но вы можете выступить на стороне обиженных и отстаивать права и вовсе незнакомых вам людей.

Козерог

Работа приносит стабильность и предсказуемость, вы выполняете все необходимые функции, получая взамен привычные стимулы - благодарность и деньги. Но сегодня и благодарности и денег может быть немного больше, чем обычно.

Водолей

Будете распоряжаться деньгами и составлять бюджеты, распределяя средства как на самые необходимые статьи расходов, так и учитывая различные развлечения и удовольствия. Словом, сегодня вы выполняете роль бухгалтера.

Рыбы

Несмотря на то, что у вас сегодня очень много работы, вы все же находите время для того, чтобы оглянуться вокруг, понять, что вам не нравится и осознать, что нужно сделать для того, чтобы жизнь и деятельность вам приносили больше удовольствия.

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