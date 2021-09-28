Гороскоп на 28 сентября: кому стоит побыть лидером, а кому – согласиться на предложение
Во вторник, 28 сентября, Близнецам удастся неплохо заработать, Овны будут вдохновленными романтическими поступками от их вторых половинок, а Дев будут преследовать искушения. Весам в этот день стоит не спешить, а довериться интуиции, а Рыбам – прислушиваться к предложениям, ведь за ними будет стоять большой успех.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 28 сентября. Кому стоит проявить свои лидерские качества, а кому – воплощать идеи, читайте дальше.
Овен
Романтические моменты, с которыми вы сегодня сталкиваетесь, будут очень вас вдохновлять. Возможно, ваши любимые удивят вас небольшими приятными подарками или впечатлениями, а возможно вы сами захотите как-то порадовать своих любимых.
Телец
Милый и спокойный день, который вам захочется провести в тишине, воспоминаниях, творчестве, вообще вы сейчас очень гармоничные и ностальгические. И вам в этом могут помочь как старые знакомые, так и старые фильмы, фотографии.
Близнецы
Удается сегодня хорошо заработать – ваш бизнес или работа сейчас очень хорошо оплачиваемые, вы получаете немало заказов, клиентов, еще какие-то дополнительные средства, которые не были оговорены заранее.
Рак
Если вы сегодня нуждаетесь в защите, то не ищите ее в каких-то сомнительных местах или в странных людей. Это должны быть проверенные средства, правильные люди, законные методы, поскольку именно они вам гарантируют безопасность.
Лев
Кажется, что вы сегодня будете работать больше всех – когда другим удается как-то очень спокойно проводить этот день, то вы света белого не видите за работой. Зато и платить вам за эту нагрузку будут очень много, поэтому не нойте, а трудитесь.
Дева
Весь день вас преследуют различные искушения, и не всегда они могут быть безобидными, это будут как испытание вашей стойкости и честности, поэтому очень внимательно относитесь к разного рода заманчивым предложениям.
Весы
Сегодня никуда не спешите, ведь все равно быстро все сделать не удастся, лучше больше прислушиваться к интуиции и оставаться в покое и равновесии. Потому что это такой день, когда лучше чего-то не сделать, чем потом сделать и сожалеть о совершенном.
Скорпион
Очень динамичный день, вы постоянно находитесь в движении, в пути, в активном общении с разными интересными людьми, пытаетесь донести свои мысли людям, убеждаете, поощряете и получаете от этого огромное удовольствие.
Стрелец
Приходят новые идеи, очень светлые и креативные, непохожие на все, что вы придумывали до этого. И вы получаете не только поддержку своих коллег или родных, но и кажется, что весь мир оказывает вам содействие и помощь.
Козерог
Пришло время задуматься над своим будущим. Кто-то или что-то вас заставят подумать о том, чем заняться, куда идти, какой путь выбрать. И это будет непростой выбор, учитывая то, что вы не знаете всей картины.
Водолей
Отличный день для того, чтобы проявлять лучше свои умственные и лидерские способности. Вы сейчас не только очень быстро соображаете, но и знаете, как и чем мотивировать людей, чтобы они быстро и ловко выполнили свою работу.
Рыбы
Какими бы невероятными ни были те предложения, которые вы сегодня получите, вам стоит к ним очень прислушиваться и даже рискнуть и согласиться, ведь за ними скрывается невероятный успех, даже если они выглядят сомнительными.
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