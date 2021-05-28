Гороскоп на 28 мая: на Близнецов посыпятся деньги, а Козероги изменят жизнь

В пятницу, 28 мая, на Близнецов будут сыпаться деньги, Львам придется побороться за любовные отношения, а Скорпионам посоветовали прислушаться к себе и довериться интуиции. Вместе с тем, Козерогов предупредили о важных переменах – они могут касаться семейной жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 28 мая.

Овен

Как специалист вы сегодня очень востребованы, поскольку ваш опыт, умение подать себя и организовать процессы сегодня очень актуальны. Вас даже готовы перекупить, платят хорошие деньги.

Телец

В целом день спокойный, если вам не очень хочется сегодня работать, то сделайте все возможное, чтобы организовать дополнительный выходной и посвятите пятницу полному релаксу, чтобы ничто не мешало вам наслаждаться жизнью.

Близнецы

Несмотря на то, что день будет достаточно спокойным и даже одиноким, поскольку вы его хотите провести наедине с собой, можете рассчитывать на дождь из денег, которые вас сегодня должны посыпаться

Рак

Собирайте вокруг себя людей и идите вместе с ними к вершинам. Даже если вы больше любите тишину и уединение, пришло время объединяться и опираться на других, потому что только так вы сейчас сможете достичь большего.

Лев

Сегодня может оказаться, что за любовь нужно бороться. И перед вами стоит задача не просто любить, но и завоевывать предмет своей страсти, включая и хитроумные схемы, подкуп, и даже шантаж.

Дева

Вы сегодня находитесь в своей лучшей форме, уверены, решительны, сильны и привлекательны настолько, что все время ловите на себе восхищенные взгляды и почти отбиваетесь от различных предложений, иногда даже непристойного характера.

Весы

Жизненный тонус сегодня может быть пониженным, вам несколько надоели все ваши привычные занятия, и вы в раздумьях о том, что можно было бы изменить для того, чтобы было интереснее жить.

Скорпион

Прислушайтесь к себе, интуиция вам сегодня подсказывает, какие из многочисленных планов и мечтаний нужно реализовывать, а какие стоит забыть. Также внутренний голос говорит и о том, где вас обманывают.

Стрелец

Возможно взаимодействие с различными юридическими, бюрократическими или образовательными структурами, и вам нужно очень четко сформулировать то, что вы от них ожидаете, и каким образом вы своего достигните.

Козерог

Впереди – очень важный этап, особенно если он касается вашей личной жизни. Возможно, вы решаетесь изменить свой семейный статус: то ли жениться, то расстаться – вам виднее.

Водолей

Сегодня в вашей семьи или у друзей какой-то праздник. Впрочем, вы можете и не ждать какого-то повода для того, чтобы собраться вместе и почувствовать всю радость единства с семьей и близкими людьми.

Рыбы

Пришло время радоваться жизни и праздновать все ее проявления, у вас будет хорошее настроение и много поводов для того, чтобы отметить что-то значимое в кругу друзей и близких людей. Главное – не переборщить.

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