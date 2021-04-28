Гороскоп на 28 апреля: Девы сделают шаг в новую жизнь

В среду, 28 апреля, Девы могут сделать важные шаги для начала новой жизни, Близнецам придется столкнуться с прошлым, а Скорпионам предстоит сделать выбор в любовных отношениях. Рыбам посоветовали сбавить обороты и меньше контактировать с людьми.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на 28 апреля.

Овен

Вы целиком поглощены новыми проектами, но они пока только на бумаге. Впрочем, работа уже идет и она достаточно объемная, ведь надо же подготовить определенные цифры, проанализировать данные, выделить приоритеты и рассчитать риски.

Телец

День не обещает ярких впечатлений, наоборот, он как бы приглушенный и более предназначен для отдыха, потому что впереди у вас много работы. Из приятных бонусов – небольшие деньги, которые к вам придут или вам их удастся сэкономить.

Близнецы

Что-то или кто-то напомнят вам о прошлом – или какие-то обстоятельства сложатся так, что вы погрузитесь в ностальгические воспоминания, или какой-то персонаж из детства или юности появится на горизонте для того, чтобы вы вспомнили дела давно минувших дней.

Рак

Сегодня вы будете усиленно работать с утра и до ночи, но, несмотря на такой плотный и напряженный график, вы найдете там свободное время, чтобы иметь возможность встретиться с друзьями и подругами.

Лев

День равновесия и ожидания. Вам сегодня не удастся все сделать быстро, поэтому запасайтесь терпением, мудростью и проведите его на очень малых оборотах, сосредоточившись на внутренней работе, размышлениях и анализе.

Дева

На всех парах вы продвигаетесь к новой жизни, и для вас самих это может стать сюрпризом, ведь еще несколько дней назад вы и не подозревали, что можете как-то изменить привычное окружение или сделать какие-то изменения, которые можно назвать кардинальными.

Весы

Растет уверенность в себе и в том, что вы находитесь на правильном пути и делаете правильные шаги. Настроение у вас улучшается, возможности – расширяются, вы увеличиваете свою аудиторию и даже получаете определенную славу.

Скорпион

Любовные аспекты для вас сейчас наиболее важные среди других дел. И сегодня вам приходится делать очень важные выводы и выбор, от которого будет зависеть дальнейшая жизнь. Что-то типа того: "Что же делать – бросать или любить?"

Стрелец

Сегодня у вас очень деловой настрой, день загружен важной работой, которая призвана выделить вас из толпы и показать вашу уникальность. Возможно, придется участвовать в соревнованиях, конкурсах, кастингах.

Козерог

Общение сегодня будет не только удивительно милым, но и конструктивным, и имеет все шансы превратиться в длительные деловые отношения по созданию эффективных и финансово удачных проектов.

Водолей

Кажется, в вас просыпаются командирские таланты и вы решаете вместо тихого и спокойного подчиненного превратиться в строгого, но справедливого руководителя. Во всяком случае сегодня появится возможность порулить.

Рыбы

Лучше сегодня несколько сбавить обороты и лишний раз не общаться с людьми. Также желательно ограничить аппетиты и стать скромнее в желаниях. Этот день для размышлений, концентрации и может даже покаяния.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся