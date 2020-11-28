Гороскоп на 28-29 ноября для всех знаков: какими будут выходные

Львам советуют провести выходные 28-29 ноября в покое и посвятить время себе, а Скорпионам провести субботу и воскресенье так, как они сами того хотят. В то же время Овны в эти дни окажутся у природы, а Близнецы – за работой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на выходные 28-29 ноября.

Овен

Впереди – чудесные выходные, когда вы вполне довольны этой жизнью. Возможно, проведете вы их где-то ближе к природе, в тишине или в окружении родных людей, которые не будут вас напрягать, а дадут выспаться и хорошо отдохнуть.

Телец

Назначайте на эти дни свидания и встречи, потому что карантин-карантином, но у вас сейчас такой период, когда нужно создавать и поддерживать связи – деловые, романтические, дружеские, которые имеют все шансы стать длительными и продуктивными.

Близнецы

C таким напряженным графиком некогда отдыхать. И выходные для вас – это продолжение рабочей недели, вам приходится много работать и показывать все, на что способны вы и невероятные возможности вашего организма.

Рак

Кажется, что на выходные у вас время ускоряется, и они пролетают просто мгновенно, ведь столько на них возлагаете надежд и планов, и многое успеваете сделать. А вот в будни и отдохнуть можно, и расслабиться.

Лев

Следите за своим острым языком, поскольку сейчас можете ляпнуть что-то такое, что потом сыграет против вас. Лучше вообще ни с кем на эти выходные не общаться, а провести их в свое удовольствие, сделать то, о чем давно мечтали.

Дева

Вот и подарки не заставили себя ждать. Сейчас вы можете получить что-то приятное от добрых людей. Впрочем, и вы сейчас можете выступать в роли благодетеля и дарить что-то своим родственникам, друзьям или вообще незнакомым людям.

Весы

Руки в боки – и вам уже плевать на то, на каком ухе у кого его головной убор. Да, приходится давать решительный отпор всем попыткам вас поработить или хотя бы манипулировать. Потому что главное для вас сейчас – чувствовать себя свободными и уверенными.

Скорпион

Отдых сейчас – наилучшая стратегия. И пусть весь мир подождет, пока вы расслабляетесь и проводите время так, как уже давно мечтали. Наполняйтесь этим светом, теплом и СПА-процедурами.

Стрелец

Хорошая у вас душа, способная вместить всех жаждущих и нуждающихся. Поэтому сейчас можете сыграть роль жилетки, в которую будет плакаться кто-то из вашего близкого окружения. А вы будете выслушивать, сочувствовать и пытаться успокоить.

Козерог

Осторожнее с имуществом и деньгами, поскольку сейчас повышается риск быть обманутыми или банально ограбленными. Не ведитесь на разные заманчивые предложения, за которым скрывается же, что за бесплатным сыром в мышеловке.

Водолей

Приятели тянут в одну сторону, коллеги заманивают другим, и близкие тоже хотят, чтобы вы были с ними рядом. А вам самим сложно решить, что же вы на самом деле хотите. Но все может завершиться выходными, проведенными перед телевизором.

Рыбы

Состояние у вас сейчас такое, что просто хочется спать, есть и смотреть сериалы, а на нечто большее на эти выходные вы не рассчитываете. Ну надо когда-то и овощем побыть. Главное, чтобы этот процесс не затянулся надолго.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 2021 год. По ее словам, год обещает многим знакам зодиака настоящий прорыв.