Гороскоп на 28-29 августа: Девы отправятся в путешествие, а Раки окажутся в хорошей компании

Козероги и Водолеи на выходных, 28 и 29 августа, будут анализировать, составлять планы и в целом заниматься делами, а Раки окажутся в компании прогрессивных людей. Рыбы могут посвятить эти дни романтике, а Девы могут отправиться заграницу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные. Кто станет настоящим счастливчиком, читайте дальше.

Овен

Очень интересные выходные впереди, насыщенные и разноплановые. Вы успеваете и сделать все запланированное, и поработать немного, и отдохнуть, и насладиться релаксом, и немного напрячься, может даже поучаствовать в каких-то спортивных или дружеских соревнованиях.

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Телец

В эти последние выходные лета вы предпочитаете спокойный отдых, когда не нужно никуда спешить, можно вволю поваляться, полюбоваться природой или пересмотреть любимые фильмы, мило пообщаться с родными.

Близнецы

Будет хороший повод встретиться с давними друзьями и хорошенько перемыть косточки общим знакомым. Или горячо обсудить различные общественные и политические темы, словом, пообщаться, посплетничать, обменяться информацией, впечатлениями и эмоциями.

Рак

Чувствуете себя счастливчиками, потому что окажетесь в хорошей компании очень прогрессивных людей, которых ставите себе в пример, и в которых вам есть чему научиться. И вас там воспринимают очень положительно, поэтому вам будет приятно там находиться.

Лев

Так может случиться, что вы невольно начнете что-то новое, новую традицию, или посетите новые места, проявите интерес к новым культурам и странам, словом, узнаете что-то новое и интересное. И убедитесь в том, что на все эти увлечения не нужны большие средства.

Дева

Эти выходные будут с легким флером заграницы. Возможно, вы решите куда-то отправиться, слетать на кофе в Вену, к примеру, а может еще куда-то завеетесь. Или в вашем окружении появятся какие-то иностранцы, интересующиеся вашей культурой.

Весы

Вам нужно будет ну совсем немного поработать, впрочем, это может вылиться в длительный и сложный процесс, что вы готовы настолько увлечься, что не заметите, как и понедельник уже наступит. Но это будет достаточно позитивно, и вам очень понравится.

Скорпион

Возможно, вам не удастся отдохнуть, потому что планов у вас столько, что и присесть не будет времени. И приходится трудиться по основному месту работы, еще и родственники нуждаются в помощи, возможно даже физической. Так что, если вам не удастся как-то отбиться, придется все дни вкалывать.

Стрелец

Выходные можно разделить на две разноплановые половины. Хотя бы на день неплохо было бы куда-нибудь съездить, туда, где можно было бы оторваться по полной, отпраздновать что-то от души. А вот второй день стоит посвятить серьезной работе, возможно, каким подсчетам или анализу.

Козерог

Вы бы и рады ничего не делать хотя бы один день, чтобы перезагрузиться, но финансовые дела таковы, что отдыхать не приходится. И вы можете придумать себе какие-то задачи, небольшой бизнес или еще какое-то занятие, которое бы принесло денег.

Водолей

Несмотря на то, что вы все же будете пытаться отдохнуть, определенные мысли не дают вам покоя, ведь вам нужно будет много чего осмыслить, рассчитать и проанализировать. А может даже составить некий бизнес-план, который станет основой вашего дальнейшего процветания.

Рыбы

Вы в раздумьях, сомневаетесь, выбираете чему и кому посвятить эти дни – или с любимыми время провести, или деловые встречи устроить, а может и родственников навестить, помочь им по хозяйству. Но, кажется, вы все же склоняетесь к романтическим выходным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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