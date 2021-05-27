Гороскоп на 27 мая: Раки будут бороться за деньги, а Девам светит повышение

В четверг, 27 мая, Овны и Близнецы ускорят жизненный темп и начнут новый этап, а Раки наоборот – замедлятся и проведут день в размышлениях. Вместе с тем Скорпионам придется побороться за деньги, а Девам проявлять смелость.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 27 мая.

Овен

Начинается какой-то новый этап в вашей жизни. Конечно, немного страшновато идти вперед, но без этого не обойтись, потому что вы не привыкли сидеть на одном месте. К счастью, у вас есть надежная опора, человек, который всегда вас поддержит в любых начинаниях

Телец

Хотя денег сейчас не очень много, но вы хотите жить полной жизнью, несмотря на временные финансовые ограничения. Впрочем, у вас сейчас рождаются замечательные идеи, которые призваны и денежный поток увеличить, и возможности расширить.

Близнецы

Жизненный темп значительно ускоряется, вам нужно успевать делать много дел в небольшой промежуток времени. Но вы успеваете, а сегодня у вас по плану и дорога, и работа, и развлечения, и встречи, и веселье.

Рак

Наступает небольшая пауза, и вам нужно как-то собраться с мыслями, прийти к определенному решению, прислушаться к интуиции, выключив лишний шум вокруг себя. А заодно вы сегодня можете посвятить время и здоровью.

Лев

Совместная работа сегодня вам просто необходима, различные мозговые штурмы, совещания, консультации у специалистов приводят к тому, что ваши проекты становятся более успешными и значительно опережают конкурентов. Поэтому не зацикливает все на себе, а доверяйте коллегам.

Дева

От вашей смелости сегодня многое зависит, например, начнете ли вы восхождение по карьерной лестнице к вершине славы и самореализации, и получите ли все, что вы хотели от этой жизни.

Весы

Вы можете расслабиться и прожить этот день в тишине и умеренности, наслаждаясь природой, погодой, спокойствием, даже когда ваш день заполнен важными делами, вы все равно находите те мгновения, когда кайфуете.

Скорпион

Придется побороться за финансирование и инвестиции, потому что на какие-то деньги претендуете не только вы, а еще много конкурентов. И вам приходится выстраивать такие неоспоримые аргументы, которые бы точно склоняли предпочтения инвесторов в вашу пользу.

Стрелец

Настроение у вас сейчас замечательное, потому что все идет по плану, работа делается, цели достигаются, вы умело управляете всеми процессами, многое успеваете еще и какие-то путешествия планируете. Вы можете даже купить заранее билеты или продумать способы передвижения.

Козерог

Ожидаются небольшие поступления, поэтому подставляйте карманы. Это может быть возврат займов, или какие-то деньги, о которых вы давно забыли, словом, деньги из вашего прошлого, или от людей из прошлого.

Водолей

Сейчас вам почему-то очень одиноко, так хочется почувствовать рядом дружеское плечо, получить хорошие советы, чтобы кто-то вас выслушал или просто обнял. В конце концов, найдется сегодня тот или та, кто вовремя окажется рядом, чтобы вас утешить.

Рыбы

Вы ожидаете какое-то очень важное предложение, и в таком состоянии не можете ничего делать, забросите все дела, и будете сидеть у окна, потому что вот-вот вам должны или позвонить, или лично прийти, чтобы что-то важное предложить.

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