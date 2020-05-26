Гороскоп на 27 мая по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Гороскоп на 27 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Девы. А вот Скорпионам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: freepik.com

Овен – Звезда

27 мая Овнов ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Телец – Дама Денариев

Вероятно, на работе Тельцов ожидает множество дел, которые потребуют решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Отложите свою лень и приступите к делу.

Близнецы – Воздержание

Близнецы, начните 27 мая легко. Сделайте паузу, выпейте кофе, почитайте, найдите время для своего хобби. Поймите, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед.

Рак –​​​​​​​ Паж Кубков

Раки, ваше настроение 27 мая будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Лев –​​​​​​​ Отшельник

Львам 27 мая стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Дева –​​​​​​​ Мир

В вашей голове множество гениальных идей, которые нужно начинать реализовывать. Это позволит вам стать более удовлетворенным жизнью и поднять самооценку.

Весы –​​​​​​​ Рыцарь Мечей

Карты Таро предупреждают Весов, что 27 мая о себе напомнит человек, с которым они давно не виделись. Общение с ним пойдет вам на пользу.

Скорпион –​​​​​​​ Верховная Жрица

Скорпионам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба 27 мая будет способствовать в таких делах.

Стрелец –​​​​​​​ Колесо Фортуны

Стрельцов 27 мая ждет успех в любых начинаниях. Если вам предложат новую должность –соглашайтесь. Да, времени станет меньше, но зато доход возрастет.

Козерог –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро советуют Козерогам 27 мая быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.

Водолей –​​​​​​​ Влюбленные

Водолеям 27 мая большую часть времени следует провести с любимым человеком, это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Рыбы –​​​​​​​ Колесница

Рыбам 27 мая не стоит решать важные дела. По возможности займитесь ими в другой день или на следующей неделе.