Гороскоп на 27 апреля: кому повезет с деньгами

Во вторник, 27 апреля, Стрельцам повезет с деньгами, у Овнов и Близнецов день будет заполнен тяжелой и интенсивной работой, а Скорпионам посоветовали быть смелыми в своих мечтах и фантазиях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на 27 апреля.

Овен

Несмотря на то, что день будет заполнен тяжелой и интенсивной работой, вы все равно чувствуете радость от наполненности жизнью, и даже от того, что у вас есть такая возможность – много и упорно трудиться.

Телец

Вам нужно будет как следует подумать над поступающими предложениям. Ведь такие решения не принимаются мгновенно, иногда для этого нужно несколько дней прислушиваться к интуиции и все взвесить.

Близнецы

День у вас сегодня достаточно напряженный, интересные события случаются одно за другим, нужно и головой поработать, и немало мест посетить, и выполнить кучу дел, причем быстро и без лишних слов и рефлексий.

Рак

День может стать одним из самых удачных в финансовом плане - к вам направляется уйма денег, на которые вы себе сможете позволить многое. И первый транш от этих сумм можно получить уже сегодня.

Лев

Не очень вы сегодня хотите работать, поэтому не принуждайте себя, а лучше действительно отведите время для отдыха, встречи с родными и друзьями, или и сами отдохните, гуляйте, наслаждайтесь тишиной и природой.

Дева

Сегодня очень важно правильно распределить усилия и сделать так, чтобы вас хватило и на домашние дела, и на личные, еще и поруководить успели, и денег немного заработать. Словом, очень насыщенный день должен быть.

Весы

День спокойный и обычный. Вам не грозят ни какие-то проблемы, ни безумная радость, просто обычные бытовые дела, привычное течение работы, рутина, которую нужно выполнять, правила, которые нужно соблюдать.

Скорпион

Будьте смелыми в своих мечтах и фантазиях. Ведь именно они вас могут поднять до невиданных высот. Развивайте свою способность желать много и ставить просто невероятные цели, а затем смело к ним идти.

Стрелец

Повезет в деньгах. Они приходят к вам неожиданно и какими-то совсем невероятными путями, и именно тогда, когда вы на это совсем не рассчитываете. То ли от старых знакомых или родственников, то ли от бизнес-проектов.

Козерог

Если вдруг в вашу жизнь врывается любовь, то это не значит, что нужно вести себя как сумасшедший. Сегодня как раз лучше проявить консерватизм, четко следовать всем правилам и законам, как общечеловеческим, так административным или уголовным.

Водолей

День, когда лучше быть скромными и умеренными и довольствоваться тем, что у вас уже есть, чем мечтать о несбыточном. Вы становитесь более мудрыми, рассудительными и экономными.

Рыбы

Есть возможность сегодня получить деньги и решить куда вы их будете тратить. И это очень непростая задача, ведь деньги должны быть значительными, а потратить их на бизнес, обучение, отдых или развлечения – это уже ваша ответственность и желание.

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