Гороскоп на 26 октября – 1 ноября по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года обещает императорские почести Скорпионам, застолье Овнам и благоденствие Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро "Универсальный Ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Девятка Кубков

Овен – Девятка Кубков

Эта карта говорит о веселом времяпрепровождении в приятной компании или о соответствующем душевном настрое. На этой неделе желания работать у вас, скорее всего, не будет. Захочется праздника и веселья. Медики не рекомендуют собираться большими компаниями, но в кругу самых близких людей вы сможете по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Например, во время празднования Хэллоуина.

Телец – Восьмерка Кубков

Телец – Восьмерка Кубков

На этой неделе вам захочется уйти от привычных вещей, людей и занятий. Вам захочется чего-то принципиально нового – новых впечатлений, новых знакомств, новых вершин. Эти дни могут стать поворотным моментом в вашей личностной эволюции, в профессиональной карьере или в отношениях с окружением. Вас зовут новые горизонты. Ответьте на этот зов, и вы станете другим, новым человеком.

Близнецы – Паж Кубков

Близнецы – Паж Кубков

Вам выпала карта романтической масти Кубков. Паж говорит о том, что в эти дни вы можете получить информацию о чем-то, касающемся дел сердечных. Возможно, от нового или прежнего любимого человека. Вам предложат искреннее чувство, возможно, еще и руку и сердце. Неделя обещает быть гармоничной с точки зрения общения и взаимодействия с людьми.

Рак – Шут

Рак – Шут

На этой неделе может начаться ваше новое великое путешествие – в прямом или в переносном смысле. Вы поставите перед собой амбициозную цель и сделаете первые шаги по направлению к ней. У вас достаточно душевных сил, устремления и энтузиазма. Главное – внимательно смотреть под ноги, не игнорировать важные обстоятельства и вовремя реагировать на них.

Лев – Луна

Лев – Луна

Эта карта имеет двойственный смысл. С одной стороны, она символизирует неясные страхи, наваждения, иллюзии, обман. С другой – обостренную чувственность и интуитивные прозрения. На этой неделе вы можете пройти важную часть пути к большой цели, если будете мыслить позитивно и обращать внимание на "знаки", которые будет давать вам судьба.

Дева – Девятка Пентаклей

Дева – Девятка Пентаклей

Вам выпала карта благоденствия и процветания, прежде всего, материального. Карта говорит о том, что на этой неделе вас будет устраивать все – и размер банковского счета, и состояние жилья, и качество окружения, и собственное самочувствие. Используйте эти дни для того, чтобы еще больше укрепить свои позиции, как материальные, так и социальные.

Весы – Паж Жезлов

Весы – Паж Жезлов

Эта неделя будет достаточно активной. Вам захочется действовать, или к действию будут подталкивать внешние обстоятельства. Карта говорит о том, что у вас будет достаточно сил. Пусть не для того, чтобы свернуть горы, но для конструктивных перемен – однозначно. В эти дни вы можете загореться новой идеей, собрать единомышленников и обсудить с ними стратегию победы. Или со своей второй половинкой задумать грандиозный ремонт. Любое планирование будет благоприятным еще и за счет того, что до 31 октября Луна будет расти.

Скорпион – Император

Скорпион – Император

Что ж, Скорпионы, Солнце вошло в ваш знак, и сейчас вы – настоящие императоры, хозяева своей судьбы. На этой неделе вы будете чувствовать себя победителями, ваш авторитет возрастет. Если раньше окружающие недооценивали ваши способности, то на этот раз все будет по-другому. Наконец, они поймут, чего вы стоите на самом деле. Возможно существенное продвижение по карьерной лестнице, практически гарантирован успех в любом начинании.

Стрелец – Двойка Денариев

Стрелец – Двойка Денариев

На этой неделе перед вами возникнет непростая задача – успевать везде и всюду, делать миллион дел одновременно, жонглировать задачами, не теряя равновесия. Этот период потребует от вас гибкости и умении быстро переключаться, но ваши труды не будут напрасными. Эта сумасшедшая неделя в сухом остатке может принести огромные дивиденды, расширение возможностей и горизонтов.

Козерог – Сила

Козерог – Сила

Эта карта символизирует победу высшего "Я" над низшим, а также умелое манипулирование окружением. В эти дни вы будете доминировать в той или иной ситуации, в том или ином коллективе благодаря скрытым дипломатическим талантам. Чтобы приручить льва, не обязательно применять физическую силу – желаемого результата можно добиться правильным подходом к хищнику. Применяйте этот принцип в повседневной жизни.

Водолей – Паж Денариев

Водолей – Паж Денариев

Эта карта считается денежной. Обещает она деньги небольшие, но неожиданные, что само по себе приятно. Кроме того, она говорит о том, что вы можете получить какое-то "известие", касающееся финансов или материальной сферы в широком смысле слова. Карта говорит, что в этом плане все у вас будет хорошо и что перспективы ваши прекрасны.

Рыбы – Королева Мечей

Рыбы – Королева Мечей

Традиционно эта карта считается символом стремления к независимости и перфекционизма. Кроме того, масть Мечей указывает на превалирование разума над чувством. Именно под знаком этих качеств может пройти эта неделя. У вас будет достаточно воли и устремления, чтобы измениться в лучшую сторону и усовершенствовать свое окружение. Карьерный рост очень вероятен. Но не забывайте и о проявлении мягкости в общении с окружающими.

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