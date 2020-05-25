Гороскоп на 26 мая по картам Таро: что ждет Тельцов, Львов и Козерогов

Ева Романова Гороскоп 20:15, 25.05.2020 Обновлено: 21:07, 25.05.2020

Гороскоп на 26 мая 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака рассказывает о том, каким будет вторник. Карты подсказали, кого ждет удача, а кого разочарования в личной жизни.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на вторник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен Семерка Жезлов

Овны, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Телец – Башня

Сейчас удачное время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня. Карты Таро говорят: если вас будут тревожить плохие мысли – включите успокаивающую музыку и попытайтесь сосредоточиться на чем-то позитивном.

Близнецы – Дама Денариев

Близнецы, 26 мая вам следует делать то, что действительно важно для вас. Откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение относительно других оставьте в прошлом.

Рак – Колесо Фортуны

До заветной цели остается всего ничего, поэтому имеет смысл сосредоточиться и сделать последний рывок – он может показаться сложным, но результат будет того стоить.

Лев – Верховная Жрица

Гадание на картах Таро советует Львам внимательно прислушиваться к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не рекомендованы, однако легкие занятия спортом пойдут вам на пользу.

Дева – Звезда

Девам удаться поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах. Так что готовьтесь к лучшему дню в вашей жизни!

Весы – Четверка Жезлов

Весам гороскоп на вторник предоставляет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Скорпион – Колесница

Скорпионам 26 мая необходимо научиться прислушиваться к интуиции. Именно она может помочь им найти правильное решение даже в самой сложной ситуации.

Стрелец – Солнце

Карты Таро предупреждают Стрельцов, что о себе напомнит человек, с которым они давно не виделись. Общение с ним пойдет представителям этого знака на пользу.

Козерог – Паж Кубков

Козероги, вас ожидает во вторник, 26 мая монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.

Водолей –​​​​​​​ Шут

Общение с друзьями и знакомыми, даже если оно пройдет онлайн, принесет массу позитивных эмоций и впечатлений и оставит яркие воспоминания.

Рыбы –​​​​​​​ Отшельник

Рыбам 26 мая не принесет никаких ярких впечатлений. Их ждет обычная работа и домашние хлопоты в этот день. Что ж, иногда и такое нужно.

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