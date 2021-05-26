Гороскоп на 26 мая: кого ждет переезд

В среду, 26 мая, Тельцов ждут приятные встречи с друзьями из прошлого, Близнецы будут веселиться в приятной компании, а Козерогам придется делать важный выбор, следствием которого может стать переезд, в том числе и заграницу. В то же время Весам посоветовали прислушиваться к интуиции, а Рыбам проявлять смелость.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 26 мая.

Овен

К вам словно стартовую ракету присоединили – настолько вы сегодня сильные и заряженные преодолевать и побеждать. Впереди маячит новая интересная цель, поэтому не тратьте время зря и смело идите вперед.

Телец

Возможны приятные встречи с друзьями или знакомыми из вашего прошлого. Но это будет не столько милое общение с воспоминаниями, сколько разговоры, которые заставят вас многое пересмотреть и изменить в себе.

Близнецы

Приближается веселье, которые иногда будет бить через край. Сегодня у вас на душе радостно, вы проводите время с позитивными людьми. Главное предостережение – не переборщить с весельем и не пуститься вразнос.

Рак

Сегодня возможно вынужденное одиночество, а может вы и сами себе решили устроить тихий день, спрятаться в пещеру для того, чтобы как следует что-то осмыслить и принять важное решение.

Лев

Один из самых напряженных дней последнего времени. От вас потребуется сила, выносливость и скорость выполнения работы, а также товарищеская взаимопомощь, так как придется вам и чужие функции выполнять.

Дева

Встречи, которые сегодня запланированы, могут принести немало пользы, и будут перспективными, как в плане дальнейшего успешного сотрудничества, так и в личном плане. А внезапные знакомства могут перерасти в длительные отношения.

Весы

Сегодня мощно работает ваша интуиция, которая вам подсказывает очень правильные вещи и говорит о том, что должно происходить совсем скоро, чего вам остерегаться и на что или на кого рассчитывать.

Скорпион

Для вас этот день должен пройти спокойно. Сегодня не стоит слишком активно себя проявлять на работе, тем более, что активность никак на вас не отразится, не даст вам ни славы, ни денег. Поэтому уж лучше отдыхать, чем напрягаться.

Стрелец

Пусть вас не пугает замедление в вашей жизни. Вы просто не можете дальше двигаться, не выбрав себе дальнейший путь, когда на кону стоят очень важные вопросы. И только интуиция подскажет вам правильное решение.

Козерог

Возникает вопрос выбора, от которого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. И вы решаете, стоит ли менять все настолько глобально. Следствием этого решения может быть переезд, в том числе, и за границу.

Водолей

Не стоит сегодня грустить, хоть на вас и нападает иногда меланхолическое настроение. На самом деле, все будет именно так, как вы и хотели, вас ждут интересные новые предложения, поэтому не скорбите об утраченном, а выбирайте новое.

Рыбы

Больше смелости! Сегодня вы можете преодолевать любые преграды и покорять вершины, но только, если вы будете достаточно решительны и даже авантюрны, верите в собственные силы.

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