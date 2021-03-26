Гороскоп на 26 марта: кого ждет самый счастливый день в жизни

В пятницу, 26 марта, у Львов ожидается счастливый и удачный день, у Дев – новый этап в работе, а Стрельцам придется выбирать новый путь. У Близнецов и Скорпионов – финансовые успехи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков на картах таро на 26 марта.

Овен

Романтика уже вовсю стучится в вашу дверь и вы настраиваетесь на встречи, свидания, признания или что-то такое же милое и связанное с личной жизнью. Поэтому, какая может быть работа, когда на улице и в сердце – весна.

Телец

Продолжается плодотворное общение с приятными знакомыми, и здесь вы получаете два в одном – и с людьми положительными хорошим настроением наполняетесь, и различными полезными идеями обмениваетесь, еще и придумываете какие-то интересные проекты.

Близнецы

Сейчас ожидаются довольно солидные выплаты – как по графику, так и вне его, то ли вдруг могут прийти деньги от давних должников или за какие сторонние заказы, продажи, премии и из других источников получаете доходы.

Рак

Тихий день для самоуглубления и познания важных вещей о себе. Ваша интуиция не может работать, когда вокруг какой-то шум, она требует тишины, поэтому проведите сегодняшний день в покое, и позвольте ей сказать что-то важное.

Лев

Тот счастливый случай, что сегодня произойдет, стоит того, чтобы поверить в чудеса и отметить этот день как самый счастливый в жизни, или, по крайней мере, один из самых фантастических и самых чудесных.

Дева

В работе начинается новый этап. Возможно, вы начинаете работать над новым проектом, или на новом рабочем месте, может как раз принимаете решение бросить все и начать новую карьеру с самого начала.

Весы

Вы сейчас сильные и смелые, как никогда, бросаетесь в бой, навстречу вызовам, преодолеваете все предубеждения и ограничения, побеждаете как собственных драконов, так и внешних врагов, обходите препятствия и различные ловушки.

Скорпион

Финансово успешный день. Вы можете рассчитывать на получение денег и на их приятное расходования. Причем, это могут быть как крупные поступления, так и немалые расходы, например, на дом, землю, ремонт или машину.

Стрелец

Сегодня будете выбирать путь, по которому вам нужно будет двигаться в будущем. И возможно, придете к выводу, что вам следует думать в направлении изменения места работы или проживания. То есть бросить все и начать новую жизнь на новом месте.

Козерог

Вы решаете важные вопросы личной жизни – быть вместе или отдельно, сходиться или расходиться, вообще нравится вам этот человек, и вы готовы всю оставшуюся жизнь быть рядом, или пока вам больше по душе самостоятельное плавание.

Водолей

Обидеть художника может каждый... Кто-то возьмет на себя наглость остро высказывать свою критику против вас и это может достаточно сильно повлиять на вашу самооценку и значительно ухудшить вам настроение.

Рыбы

С приближением выходных уже можно и о семейных делах подумать, тем более, что ваша семья уже давно вас дергает и всеми силами пытается привлечь свое внимание. Поэтому вы сегодня больше будете заниматься вопросами родных.

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