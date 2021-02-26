Гороскоп на 26 февраля: захочется отдохнуть и расслабиться

К концу недели, 26 февраля, многие знаки почувствуют усталость и захотят отдохнуть – Весам посоветовали взять паузу и подумать о том, куда идти дальше, Овнам лучше взять дополнительный выходной, а Тельцам посоветовали провести пятницу тихо.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп по картам Таро для всех знаков на 26 февраля.

Овен

Посвятите день отдыху. Эта неделя и так была какой-то необычной, хоть вы работали не слишком интенсивно, но уже успели устать. Поэтому – гулять так гулять! Сделайте себе еще один выходной.

Телец

Проведите эту пятницу тихо, спрячьтесь в себе, и разберитесь, и с собственными мыслями, и с лишними вещами. И выбросьте то, что вам уже не нужно, очистите свое физическое и ментальное пространство от мусора.

Близнецы

Вы можете рассчитывать на значительные поступления в течение всего дня – или вам вдруг долги отдают, или зарплату, или какие клиенты щедрые попадаются или друзья вдруг решают чем-то ценным поделиться.

Рак

Профессиональная реализация у вас сейчас на высоком уровне, вы показываете отличные результаты, завоевывает все больше авторитета, славы, и оплата ваших услуг или ваша зарплата растет, согласно вашему мастерству.

Лев

Настроение будет уже расслабленным и отдыхательным, но приходится все же сосредоточиться и работать. А тут еще и приходится выслушивать жалобы других людей, сочувствовать и быть попросту жилеткой.

Дева

День обещает быть напряженным, потому что на вас свалится куча неожиданной работы больших объемов. Но благодаря вашим коллегам, партнерам или подчиненным, вы быстро справитесь вместе. Если, конечно, позовете их на помощь.

Весы

Не стоит вам сейчас активно двигаться, потому что вы и сами не знаете куда идти и что делать. А для того, чтобы принять решение, стоит подумать как следует в тишине, взвесить все за и против. Может тогда и родятся новые идеи.

Скорпион

Сегодня вы почувствуете, как в последнее время выросли, даже в собственных глазах. Потом, пройдя через все испытания, и получив хороший опыт, теперь вы намного искуснее и умелее. И мудрее, чтобы своими достижениями не хвастаться.

Стрелец

Среди прочих рядовых личностей вы сегодня будете отличаться острым умом и быстрыми решениями. Потому что вам некуда тянуть, нужно очень быстро двигаться и активно менять те обстоятельства, что вас не устраивают.

Козерог

День может быть привычным и обыденным, полным спокойной работы, но его развлечет культурная программа, которая даст вашим глазам наслаждение, а голове – размышления. Это может быть посещение выставки или просмотр фильма.

Водолей

Когда вы уже достигли определенных вершин и столь желанной цели, может не хватить сил даже на то, чтобы порадоваться свершениям. Поэтому сегодня, несмотря на ощущение победы, вам захочется просто полежать и отдохнуть.

Рыбы

Приходит время прокачать свои мозги и у вас будет возможность научиться некоторым умным вещам и критическому мышлению, в частности. К примеру, взвешивать, анализировать, составлять какие-то цифры и вообще думать.

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