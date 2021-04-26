Гороскоп на 26 апреля: Овнов и Львов ждут важные встречи

В понедельник, 26 апреля, Близнецы могут рассчитывать на улучшения финансового положения, Овнов и Львов ждут важные встречи, а у Козерогов сбудется желание.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на 26 апреля.

Овен

Предстоит очень важный визит, от которого зависит ваша дальнейшая жизнь. Но можете лишний раз не волноваться, потому что у вас все получается, вас везде приветливо встречают и идут во всем вам навстречу.

Телец

Вы можете посвятить немало времени, выбирая какие-то нужные вещи, например, обновки в интернет-магазине, или выискивая себе нужную вакансию на сайте словом, выбор будет сложным и длительным.

Близнецы

Вы можете рассчитывать на улучшение финансирования и при этом вам не придется больше работать. Возможно, самое время поднять расценки, или попросить повышения зарплаты, или продать что-то лишнее.

Рак

Время размышлений и планирования все еще продолжается, но сегодня вы уже готовы к более решительным действиям, когда ваши планы уже нужно воплощать в жизнь, а не только мечтать о том, как будет здорово, когда все осуществится.

Лев

Встреча с чрезвычайно умным и волевым человеком, достигшим своей цели, может подтолкнуть вас к тому, чтобы взять с нее пример. Расспросите вашего героя о его секретах и сделайте так же.

Дева

Сегодня можно ожидать деньги, но ситуация совсем не однозначная, то есть до последнего вы не уверены, что получите средства, вам могут морочить голову или вы будете долго ждать, пока вам их отдадут.

Весы

Вы делаете все, чтобы выполнить хотя бы тот план-минимум, который вы себе наметили накануне – вкладываете деньги, договариваетесь с исполнителями, настраиваете себя, окружающих и в конце концов, ваша цель достигнута и вы получаете желаемое.

Скорпион

На первый план выходят семейные отношения – может дальние родственники напомнят о себе или ваша семья потребует повышенного внимания. Но не переживайте зря – даже сложные ситуации решаются достаточно быстро.

Стрелец

Праздник и радость приходит в вашу жизнь. И вам сегодня есть что отметить в кругу друзей и близких людей. Впрочем, можно отпраздновать и просто сам факт существования на этой планете, особенно когда все живы-здоровы, и рядом – родные люди.

Козерог

Если вы давно о чем-то мечтали и уже даже не надеялись получить, сегодня ваши желания сбываются. И вам предлагают именно то, чего вы так долго и безнадежно хотели, поэтому день будет для вас просто волшебным.

Водолей

На самом деле, стремление одиночества – это нормально, так же как и жажда общения. Но сегодня вам хочется побыть в одиночестве, и чтобы ни одна живая душа вас не трогала.

Рыбы

Возможно придется немного решительнее отстаивать свои права и свои честно заработанные деньги, кто-то может попытаться вас несколько ограничить. К счастью, у вас достаточно сил и храбрости, чтобы добиться справедливости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

как рассказала Соломка, в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

Овнов до конца месяца ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень трудными.

Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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