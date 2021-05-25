Какой знак зодиака ждут деньги 25 мая: гороскоп

Во вторник, 25 мая, Львы могут получить много денег, Водолеи – потерять голову от любовных чувств, а Овнам посоветовали расслабиться и не сильно гнаться вперед.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 25 мая.

Овен

Не стоит слишком сильно рваться вперед и устанавливать рекорды. Сегодня можно расслабиться и насладиться всеми преимуществами этого мира. В любом случае, у вас будет время посмотреть на красоту и весну вокруг.

Телец

У вас сейчас в планах – дружеское или семейное застолье, когда рядом – замечательные люди, да и вы сами – желанный гость на любом празднике. И в этом непринужденном общении у вас могут родиться интересные и перспективные идеи.

Близнецы

Растет ваша активность, деятельность уже не такая спокойная, как раньше, вам нужно двигаться быстрее и показывать хорошие результаты. Главное, что вы приобретаете новые знания и навыки, и вам это нравится.

Рак

Вы с надеждой смотрите вперед и посвящаете этот день мечтам и планам, ведь те новые горизонты, что перед вами открываются, могут быть достаточно заманчивыми. И нужен здравый смысл, чтобы мечты превратить в реальность.

Лев

Должны поступить деньги, но кто-то или что-то их блокирует, выставляет определенные преграды, перехватывает или скрывает их от вас. И понадобится немало ваших усилий для того, чтобы их отвоевать и наконец получить все, что вам надо.

Дева

Время заняться хозяйственными делами или вопросами недвижимости, наладить так свое благосостояние так, чтобы вы чувствовали себя уверенно и стабильно и не переживали о том, как дальше будете жить.

Весы

День может быть спокойным, вы сосредоточены на себе, будете заниматься собственным телом, возможно, физическими упражнениями или медицинскими обследованиями. Словом, посвящаете все свое время решению вопросов здоровья.

Скорпион

Стабильная работа продолжается, вы выполняете свои привычные обязанности, не отвлекаясь на различные посторонние факторы, но на определенном этапе вам это настолько надоедает, что вы уже готовы лезть на стену от такой стабильности, которая уже вызывает у вас тошноту.

Стрелец

Семья дает вам дополнительную эмоциональную и финансовую поддержку. Возможно, кто-то из родственников вдруг решит, что вы нуждаетесь в помощи и предоставит вам ее, даже если вы держите все проблемы в себе и не просите помощи.

Козерог

Вы уже начали новый этап в своей работе, движетесь смело и уверенно вперед, к цели, и вас вдохновляют и новые возможности, и новые горизонты, и надежный фундамент, на котором можно построить что-то новое.

Водолей

Вас может охватить любовный пыл и вы даже потеряете голову от чувств, так захочется всего, и побольше, и побыстрее. Словом, душа пылает и стремится взаимности, и вы делаете все, чтобы ее достичь.

Рыбы

Успокойтесь и выдыхайте, сегодня вам уже можно перевести дыхание, меньше работать, а может и вовсе отложить все дела, требующие беготни и сосредоточиться на расслаблении и внутренних процессах.

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