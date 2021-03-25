Гороскоп на 25 марта: кто получит деньги и приятные подарки
Четверг, 25 марта, будет щедрым днем на деньги и приятные подарки для Львов, Козероги будут много и напряженно работать, а Ракам посоветовали отправиться в путешествие.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков на картах таро на 25 марта.
Овен
Хотя работы сегодня будет немало, но вы находитесь в таком приподнятом настроении, что играючи можете сами хоть целый вагон разгрузить, хоть гектар огорода вскопать. Главное, что видите цель и не видите препятствий.
Телец
Сегодня вы склонны заряжаться от других и положительной энергией, и интересными идеями. Поэтому общение с интересными людьми не пройдет зря, а вдохновит вас на оригинальные мысли и креативные решения.
Близнецы
Вас ожидают тихие радости спокойной жизни, радуют маленькие привычные мелочи типа весеннего солнца, приятных сюрпризов от близких, денег, которые неожиданно приходят, обещаний, которые неожиданно выполняются.
Рак
А не отправиться бы вам в какое-то путешествие, изменить окружающий пейзаж, перезагрузиться, познакомиться с новыми людьми... Сегодня как раз очень благоприятный день для того, чтобы пойти навстречу приключениям.
Лев
День будет щедрым на деньги и приятные подарки, которые будут поступать как по основному месту работы, так и от дополнительных источников. В том числе ваши близкие позаботятся о вашем благополучии.
Дева
Даже вы сами будете сегодня удивляться тому, как вам удается все успевать, ведь столько разных задач приходится решать, и вы умудряетесь быть успешными в совершенно разных направлениях.
Весы
Защитите сегодня себя и свои деньги от чужих недобрых глаз и загребущих рук, не давайте никому права распоряжаться ни вами, ни вашим достоянием, деньгами, недвижимостью или чем-нибудь еще, что принадлежит именно вам.
Скорпион
Бурные события накануне совсем вас истощили, и вам захочется провести этот день в тишине, замедлиться до остановки, а еще – тотального покоя и одиночества, чтобы ни одной живой души вы вокруг не видели и не слышали.
Стрелец
Определенные разумные действия уже приносят хорошие результаты и у вас сегодня будет возможность убедиться в том, что вы движетесь в верном направлении, начав какой-то собственный бизнес-проект, пусть небольшой, но свой.
Козерог
Работа потребует пристального внимания, потому что приходится делать много манипуляций и разноплановых задач, вы здесь и швец, и жнец. Словом, ничего экстраординарного, все как всегда – много и напряженно работаете.
Водолей
Кажется, у вас тут какие-то романтические приключения намечаются, вы в любовной эйфории, с замиранием сердца смотрите на свою любовь и не видите на этом солнышке никаких пятен, которые бы затмили это безупречное создание.
Рыбы
Внезапно может прийти предложение по отдыху, какая-то путевка или курсовка или что-то такое, что заставит вас быстро собраться и, решив все производственные вопросы, отправиться в путешествие, если не прямо сейчас, то в ближайшие дни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на неделе с 22 до 28 марта Близнецам придется преодолевать трудности, а Скорпионов ждут любовные приключения.
В то же время Рыбы могут столкнуться с финансовыми проблемами, а Тельцы – попасть в безвыходную ситуацию.
Настоящими везунчиками недели, по словам Соломки, будут Скорпионы, Стрельцы, Девы и Водолеи. Их ждет большой успех.
Украину может ожидать большой скандал, связанный с политическими деятелями, а должностным лицам в сфере экономики придется сделать непростой выбор.
В марте Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.
В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.
Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.