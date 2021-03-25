Гороскоп на 25 марта: кто получит деньги и приятные подарки

Четверг, 25 марта, будет щедрым днем на деньги и приятные подарки для Львов, Козероги будут много и напряженно работать, а Ракам посоветовали отправиться в путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков на картах таро на 25 марта.

Овен

Хотя работы сегодня будет немало, но вы находитесь в таком приподнятом настроении, что играючи можете сами хоть целый вагон разгрузить, хоть гектар огорода вскопать. Главное, что видите цель и не видите препятствий.

Телец

Сегодня вы склонны заряжаться от других и положительной энергией, и интересными идеями. Поэтому общение с интересными людьми не пройдет зря, а вдохновит вас на оригинальные мысли и креативные решения.

Близнецы

Вас ожидают тихие радости спокойной жизни, радуют маленькие привычные мелочи типа весеннего солнца, приятных сюрпризов от близких, денег, которые неожиданно приходят, обещаний, которые неожиданно выполняются.

Рак

А не отправиться бы вам в какое-то путешествие, изменить окружающий пейзаж, перезагрузиться, познакомиться с новыми людьми... Сегодня как раз очень благоприятный день для того, чтобы пойти навстречу приключениям.

Лев

День будет щедрым на деньги и приятные подарки, которые будут поступать как по основному месту работы, так и от дополнительных источников. В том числе ваши близкие позаботятся о вашем благополучии.

Дева

Даже вы сами будете сегодня удивляться тому, как вам удается все успевать, ведь столько разных задач приходится решать, и вы умудряетесь быть успешными в совершенно разных направлениях.

Весы

Защитите сегодня себя и свои деньги от чужих недобрых глаз и загребущих рук, не давайте никому права распоряжаться ни вами, ни вашим достоянием, деньгами, недвижимостью или чем-нибудь еще, что принадлежит именно вам.

Скорпион

Бурные события накануне совсем вас истощили, и вам захочется провести этот день в тишине, замедлиться до остановки, а еще – тотального покоя и одиночества, чтобы ни одной живой души вы вокруг не видели и не слышали.

Стрелец

Определенные разумные действия уже приносят хорошие результаты и у вас сегодня будет возможность убедиться в том, что вы движетесь в верном направлении, начав какой-то собственный бизнес-проект, пусть небольшой, но свой.

Козерог

Работа потребует пристального внимания, потому что приходится делать много манипуляций и разноплановых задач, вы здесь и швец, и жнец. Словом, ничего экстраординарного, все как всегда – много и напряженно работаете.

Водолей

Кажется, у вас тут какие-то романтические приключения намечаются, вы в любовной эйфории, с замиранием сердца смотрите на свою любовь и не видите на этом солнышке никаких пятен, которые бы затмили это безупречное создание.

Рыбы

Внезапно может прийти предложение по отдыху, какая-то путевка или курсовка или что-то такое, что заставит вас быстро собраться и, решив все производственные вопросы, отправиться в путешествие, если не прямо сейчас, то в ближайшие дни.

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