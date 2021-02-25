Гороскоп на 25 февраля: Скорпионы получат хорошие новости, а Овны – деньги

В четверг, 25 февраля, Близнецы, не смотря на разгар рабочей недели, смогут отдохнуть, а Овнам повезет с деньгами. Вместе с тем, Рыбы могут получить новые знания, а Скорпионы – хорошие новости.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп по картам Таро для всех знаков на 25 февраля.

Овен

Сегодня вам повезет с деньгами – удастся их больше получить, а возможно, вы найдете какую-то дополнительную сумму для своих прихотей и это будет очень приятным бонусом, на который вы совсем не рассчитывали.

Телец

Хотя день будет наполнен различными рабочими моментами, местами очень напряженными, но все эти сложности исчезают, потому что вы будете общаться со настолько приятным человеком, что забудете обо всем.

Близнецы

Несмотря на середину недели, день больше подходит для наслаждения и отдыха, и какие бы вы себе грандиозные планы не строили, все равно найдите время для любимых занятий, от которых вы заряжаетесь энергией.

Рак

Главная задача на день – четко распределить усилия, потому что слишком вы уж себе напряженный график нарисовали. А еще не забудьте о том, чтобы словить кайф от расходов на себя, на какие-то развлечения и удовольствия.

Лев

Среди напряженной недели всегда найдется место празднику, и сегодня – именно тот день, когда можно будет, несмотря на загруженность и озабоченность, собраться с друзьями, просто так поболтать или отметить то.

Дева

Вы сейчас демонстрируете просто чудеса выносливости и целеустремленности, потому что кто-то другой бы уже смирился с обстоятельствами и опустил руки. А вы упорно идете, преодолеваете ус преграды и достигаете своей цели.

Весы

Может оказаться, что вы сегодня окажетесь без денег – то ли финансы споют романсы, то ли кошелек дома забудете, то ли внезапно потратите. И вам придется как-то выкручиваться из этих неприятных обстоятельств.

Скорпион

Приходят очень хорошие новости и может оказаться, что вы хоть и способны многого достичь самостоятельно, но у вас есть поддержка, вы можете смело рассчитывать на других людей и ставить еще более амбициозные цели.

Стрелец

Можете сегодня посмотреть в глаза своему страху. И понять, чего вы так нервничали и чего на самом деле боялись. И вам откроется, что оснований так переживать не было и вы на самом деле зря себя ограничивали.

Козерог

День будет очень насыщенным событиями и эмоциями. На работе нужно решить, куда вам двигаться дальше, и стоит ли вообще продолжать работать, и в этом направлении, и в этой компании. Конечно, такие мысли просто так не возникают.

Водолей

Очень противоречивый день, когда вы сами не знаете, чего хотите и не понимаете, чего вам от себя ожидать. Приступы трудоголизма у вас сегодня перемежаются с желанием все забросить подальше и выспаться.

Рыбы

У вас будет хорошая возможность узнать что-то новое, получить знания, усовершенствовать умения. И лучше это будет получаться, когда вы будете не просто читать литературу или слушать лекции, а практиковать в кругу таких же неофитов, как и вы.

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