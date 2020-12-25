Гороскоп на 25 декабря для всех знаков: Весы получат интересное предложение

Пятница, 25 декабря, для многих знаков станет успешным днем – в Рождество Близнецы и Девы получат деньги, перед Овнами откроются новые перспективы, а Весы получат интересное предложение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на 25 декабря.

Овен

Вы словно в сказку попадаете, и перед вами открываются невероятные вещи, перспективы и возможности, а может это вы просто празднуете и наполняете свое пространство разнообразным приятным мечтами и красивыми фильмами.

Телец

Сейчас мы все, как дети, возвращаемся в сказочное состояние, верим в чудеса и надеемся, что впереди – только счастливые мгновения. Сегодня вы погрузитесь в ностальгию по тому счастливому прошлому.

Близнецы

Один из самых успешных дней в сфере финансов, когда к вам и хорошие деньги приходят, и появляются дополнительные возможности их получать в будущем. И вы уже знаете, куда их потратить и во что инвестировать.

Рак

Возможно, кто-то будет и праздновать, и отдыхать, но вы снова работаете. Впрочем, вам нравится ваша незаменимость и то, что вы можете быть полезны другим, да еще и зарабатываете неплохо, учитывая внеурочное нагрузки.

Лев

Сегодня вам важно не оставаться наедине, а находиться в коллективе, чувствовать тепло и любовь людей, может, даже вместе немного поработать. В общем, соберитесь целой командой и продуктивно проведите время.

Дева

Обещают прийти доходы от стороннего бизнеса, небольшие подарки или лакомство. В любом случае вы получите какие-то приятные вещи или знаки внимания, которые дадут вам положительный заряд эмоций.

Весы

К вам сегодня поступают интересные предложения, которые обещают в будущем превратиться в серьезные проекты, меняющие жизнь, но стоит все же все хорошо взвесить и подождать – и пусть они пройдут проверку временем.

Скорпион

Кажется, что вам сегодня приходится трудиться чуть ли не одним из всех, поскольку ваши производственные дела не знают ни выходных, ни отдыха и чуть ли не круглосуточно нуждаются в вашем внимании и участии.

Стрелец

Лучшее, что у вас сейчас получается - это тратить деньги. Конечно, повод приятный – и подарки всем купить, и коллег или соседей хоть символически поздравить, и на стол нужно что-то поставить, и о себе не забыть.

Козерог

Семейные дела выходят на первый план. И у вас есть замечательная возможность лишний раз позаботиться о своих родных, показать, как вы их любите, как о них заботитесь, устроить всем праздник и весело провести время.

Водолей

Отдых так отдых – решили вы, и посвятили этот день просто ничегонеделанию: валяетесь в постели, смотрите фильмы, поспешно гуляете и вообще наслаждаетесь этими выходными и лишним поводом расслабиться.

Рыбы

Вы очень решительно настроены и готовы задействовать все свои возможности для того, чтобы достичь целей. Но может оказаться, что больше вам понадобится фантазия и воображение, чем воля и настойчивость.

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