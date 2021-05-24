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Гороскоп на 24 мая: Близнецам повезет с деньгами

1.4т
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В понедельник, 24 мая, Близнецы могут реализовать планы относительно финансов, Весам придется выбирать между работой и тем, чтобы "уйти в отрыв", а Девам посоветовали следить за здоровьем.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 мая.

Овен

Достаточно инертный день, не все идет по вашим планам, приходится что-то все время переносить или даже отменять, договариваться, ждать, даже манипулировать. Словом, не гоните так вперед, все равно не успеете.

Телец

Царит спокойная и почти домашняя атмосфера, вы не слишком склонны отдавать все свое время производственным делам, хочется больше гулять, заниматься семьей и собственными вопросами.

Близнецы

Все ваши планы, касающиеся финансовых дел, сегодня могут быстро реализоваться. Денежный поток расширяется, вы уже начинаете получать средства из различных источников и можете себе планировать новые высоты.

Рак

Вы сегодня умело управляете всеми процессами, и жизнью, и различными рабочими вопросами, и выполнением поручений, организовываете какие-то дела и проекты, где задействованы многие люди и деньги.

Лев

Если вы сможете сплотите вокруг себя преданных и креативных людей, которые за вами – и в огонь, и в воду, но способны широко мыслить, спорить и отстаивать свою оригинальную мысль, то вы сегодня достигнете значительных высот.

Дева

Лучшее, что вы сейчас можете для себя сделать – это посвятить время своему здоровью. Возможно, самое время посетить врача, сделать обследование, или начать курс профилактических или лечебных мероприятий.

Весы

У вас сегодня будет выбор, но он будет непростым. Вы решаете что лучше: полностью посвятить время работе и различным нагрузкам, или плюнуть на все это и пойти в отрыв, расслабиться и праздновать.

Скорпион

Вам понадобятся дополнительные силы, чтобы сделать все то, что вам сегодня необходимо совершить. И хотя вы в хорошей физической форме, но для выполнения некоторых задач может потребоваться посторонняя помощь.

Стрелец

Довольно разноплановый день, когда вы бегаете по привычному кругу и успеваете многое сделать. И как бонус за ваши все старания – романтическое знакомство, приятное свидание или общение с давними поклонниками.

Козерог

Что-то может настолько вывести из себя, что вы, несмотря на весь ваш консерватизм и толерантность, высказываете все, что накопилось. И не подбираете слов, особенно, если это касается отстаивания ваших границ.

Водолей

Сегодня вы нуждаетесь в четких решениях и ответственности, день проходит под знаком соблюдения правил и законов, не стоит расслабляться и надеяться на то, что как-то все само собой решится.

Рыбы

Дайте себе утром немного покоя и расслабления, начните эту неделю с планирования и сосредоточьтесь на чем-то одном, но где-то на свободе и в одиночестве. И к вам придут очень интересные и перспективные идеи.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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