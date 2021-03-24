Гороскоп на 24 марта: Раков ждут перемены, а Скорпионов – сложные ситуации
В среду, 24 марта, у Тельцов появится возможность отправиться в путешествие, у Близнецов может "замаячить" любовь, а Раков ждут колоссальные изменения. Скорпионы могут попасть в сложную ситуацию.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков на картах таро на 24 марта.
Овен
День для составления планов и графиков, для рисования набросков своей новой жизни, для осознания целей, и целесообразности продвижения к ним. Словом, лучше сегодня отвести время для проектирования будущего.
Телец
Если вы уже совсем засиделись на месте и вам надоело видеть каждый день одно и то же, и выполнять одни и те же движения, то сегодня у вас будет возможность отправиться в какое-то путешествие, хоть не очень далекое и наконец обновить впечатления.
Близнецы
На горизонте совершенно неожиданно может замаячить любовь, деловые контакты превратятся в приятные свидания, общение наполнится нежностью и страстью. И вот вы уже пребываете в вихре любви.
Рак
Новая жизнь может начаться именно сегодня. Вы стоите на пороге значительных изменений, поэтому пока не делайте резких движений, а лучше подумайте о том, чего вам бы хотелось, и зафиксируйте свои мечты и желания – напишите планы и мечты.
Лев
Сейчас вы – самый целенаправленный из всех, на всех парах движетесь к своей цели, используя для этого все средства, не признавая никаких препятствий, и привлекая других к выполнению необходимых действий.
Дева
День будет спокойным, без потасовок и авралов, поэтому проведите его в полном расслабленном кайфе, не спешите, много размышляйте. Также время подходит для различных профилактических и лечебных мероприятий и обследований.
Весы
Если у вас тает сердце, когда вы видите определенного человека, то почему бы не рискнуть и не показать свою симпатию. В конце концов, вы ничем не рискуете, только выясните, в каком направлении вам двигаться, и стоит ли вообще идти дальше.
Скорпион
Есть большая вероятность попасть в сложную ситуацию, выход из которой вы пока не видите. Вы будете долго решать, что вам на самом деле сделать, колебаться, размышлять, и, наконец, так все и оставите.
Стрелец
День может принести вам встречу с давними приятелями, друзьями детства или юности, вы вспомните старые милые времена и весело проведете время в воспоминаниях, поэтому не очень сопротивляйтесь, когда вам будут предлагать встретиться.
Козерог
Отдых сегодня не будет лишним, особенно, если вы заберете с собой семью и вместе проведете время. И это может быть что угодно – или совместные прогулки, или просмотр фильмов, или разговоры, или игры. Главное, что вы вместе.
Водолей
Сейчас вы как тот добрый самаритянин, помогаете тем, кто в этом нуждается, и не считаете это каким-то героическим подвигом, о котором все должны узнать. Просто даете деньги нуждающимся или подставляете свое плечо.
Рыбы
Начинается этап больших дел. На вас накладывается большая ответственность, предстоит выполнить множество различных задач, и все это нужно сделать четко и уверенно, долго не раздумывая. Словом, работы будет много уже с сегодняшнего дня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на неделе с 22 до 28 марта Близнецам придется преодолевать трудности, а Скорпионов ждут любовные приключения.
В то же время Рыбы могут столкнуться с финансовыми проблемами, а Тельцы – попасть в безвыходную ситуацию.
Настоящими везунчиками недели, по словам Соломки, будут Скорпионы, Стрельцы, Девы и Водолеи. Их ждет большой успех.
Украину может ожидать большой скандал, связанный с политическими деятелями, а должностным лицам в сфере экономики придется сделать непростой выбор.
В марте Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.
В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.
Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.