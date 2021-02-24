Гороскоп на 24 февраля: Козерогам посоветовали остаться дома, а Львам – путешествовать

В среду, 24 февраля, к Ракам придут новые блестящие идеи, Водолеи и Весы получат деньги и поддержку, а Козерогам посоветовали лишний раз не выходить из дома, а Львам отправиться в путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп по картам Таро для всех знаков на 24 февраля.

Овен

Сегодня очень ответственный день и вам понадобится немало сил для того, чтобы и свою работу сделать, еще и других людей вдохновить и организовать, потому что у вас окажется больший опыт и настоящий талант к управлению.

Телец

У вас будет возможность прокачать свои навыки цивилизованного спора, когда каждый выражает свое мнение и подтверждает его определенными аргументами, и не забывает при этом с должным вниманием и уважением выслушать альтернативное мнение.

Близнецы

День может разделиться на две совершенно разные по настроению части. Утром вы чувствуете себя очень уверенно, бодро, выступаете на людях, пожинает плоды своей славы, а после обеда уже нет сил и накатывается депрессия.

Рак

Какие блестящие идеи сегодня придут в вашу светлую голову! И это действительно будет что-то невероятно гениальное, и к тому же, простое, то, что можно реализовать достаточно быстро и не затрачивая больших средств.

Лев

Сегодня – лучший день для путешествия или для начала какого-то важного дела, а вообще – для любого движения и путешествиям. Вы получите от такого передвижения максимальные пользу и безопасность.

Дева

Домашние дела могут полностью поглотить ваше время и ваше внимание. Возможно, вам нужно будет согласовывать или подписывать какие-то документы, касающиеся вашего жилья, или оформлять какие-то права, сверять цифры и платить деньги.

Весы

Помощь приходит отовсюду, даже из-за рубежа, в том числе и финансовая, и консультационная. А еще вам могут предложить не только деньги, но и красивый и надежный способ их заработать и даже инвестируют в ваши средства производства.

Скорпион

Интуиция сейчас сильна, как никогда. И несмотря на то, что вы сегодня не прилагаете особых усилий для достижения целей, вы оказываетесь именно там, где они таки достигаются, и где вы можете получить лучший опыт и наибольшие дивиденды.

Стрелец

Внезапно на вашем пути вырисовываются какие-то преграды, и это дает вам основания задуматься – а действительно ли вам нужно идти туда, стоит ли их преодолевать, или лучше развернуться и отправиться в совершенно противоположном направлении.

Козерог

Сохраняйте спокойствие и тишину, вам сейчас лучше лишний раз вообще не двигаться и никуда не выходить, посидеть дома и сосредоточиться на важных делах, требующих вашей пристального внимания.

Водолей

День обещает быть очень удачным в плане получения дополнительной поддержки, и в виде хороших советов, и в виде денег. И вообще дела складываются наилучшим образом, так как вам будет выгоднее.

Рыбы

Забот у вас будет очень много, и вы носитесь целый день по делам, забывая обо всем на свете, может даже и без еды. Потому что нужно будет срочно выполнить все поручения и успеть к сроку.

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