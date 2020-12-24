Гороскоп на 24 декабря для всех знаков: кто достигнет цели, а кому можно отдохнуть

Четверг, 24 декабря, многие знаки проведут в приподнятом, предпразничном настроении. Близнецы с новыми силами отправятся покорять мир, Весы наконец достигнут поставленной цели, а Водолеи отдохнут от напряженных дней.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 декабря.

Овен

Контакты обещают быть теплыми и содержательными. Есть шанс насладиться общением с умными и наполненными людьми. Поэтому можете назначать на этот день очень ответственные встречи, от которых многое зависит.

Телец

День будет спокойным, вы занимаетесь своими обычными делами и работаете, но можете несколько развлечься на различных культурных мероприятиях, посетить художественные выставки, спектакли. А может и сами займетесь искусством.

Близнецы

Появляется второе дыхание и вы с новыми силами отправляетесь покорять этот мир. Такое впечатление, что вам уже надоело заниматься своей привычной деятельностью, но крайне необходимо сделать этот последний рывок.

Рак

Кто-то пытается поставить вас в определенные рамки, определить границы, за которые вы не должны выходить. Но вы категорически с этим не согласны и всеми силами отстаиваете свое право быть собой и быть свободными во всех смыслах.

Лев

Вам уже можно и отдохнуть, начать праздновать, если деятельность позволяет. Для вас этот период будет спокойным и каким-то домашним, когда все родные рядом и можно насладиться теплом домашнего очага.

Дева

Кажется, что праздничное настроение просто разлито в воздухе, и вы находитесь в таком состоянии, что готовы и других заряжать позитивом. Поэтому ваша семья, близкие и коллеги также в радостном подъеме благодаря вам.

Весы

Главная цель на сегодня – достичь заявленных целей и наконец завершить то, что вы давно всем обещали. И это будет непростая задача, вы себя яростно критикуете и всячески пытаетесь взбодрить и мотивировать.

Скорпион

Ожидание иногда очень тяжело переносится. Особенно когда вы обычно очень действенные и активные, а сейчас вынужденно приходится придерживать коней и переходить в режим ожидания, который неизвестно как долго будет длиться.

Стрелец

Вы будете пытаться обезопасить себя от различных напастей, спрятаться от опасностей. Конечно, все предусмотреть невозможно, но сегодня стоит таки быть осторожными и защитить и себя, и имущество, а также интеллектуальную собственность от посягательств.

Козерог

Вы можете получить важную информацию, которая способна поднять ваше настроение и показать направление дальнейших действий. Причем, это может быть просто символ, знак, но вы его воспринимаете его как указатель.

Водолей

Сегодняшняя вынужденная пауза может быть полезной. Ведь вам нужен отдых для того, чтобы перевести дух от напряженных дней, насыщенных различными событиями. Не спешите сегодня принимать важные решения.

Рыбы

Вы уже можете отчитываться о выполнении планов и начинать праздновать. Потому что пришло время завершения дел и проектов и получения зарплат, премий и других наград и дивидендов. В любом случае, грамоты вам обеспечены.

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