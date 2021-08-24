Гороскоп на 24 августа: Стрельцы могут потерять деньги, а Близнецы – осуществить мечту
Во вторник, 24 августа, Близнецы будут ощущать счастье и подъем, а также у них осуществиться давняя мечта, Дев ожидает много общения с родственниками и друзьями, а у Стрельцов появится риск потерять деньги. В то же время Водолеи будут находится в романтическом настроении, а Скорпионам стоит обраться за советом к близким людям.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 августа. Кто позволит себе полный релакс, а кто будет много работать, читайте дальше.
Овен
Наступает день невиданной щедрости, причем, кто-то будет щедрыми как и в отношении вас, так и вы будете делиться всем, что имеете. И это будет касаться как эмоций так и материальных вещей, например, теплых слов, хорошего настроения, подарков и денег, которые вы щедро раздаете и получаете.
Телец
Вдруг может прийти идея стать участниками какого-то нового учебного курса, чтобы несколько освежить свои знания и заставить голову интенсивнее работать. Как ни странно, но деньги на все это найдутся, так что можете уже записываться.
Близнецы
Есть ощущение счастья и подъема, единения и пробуждения. Возможно, вы очень активно участвуете в каком-то празднике, или сами устраиваете себе или родным такое приподнятое настроение. Побочный результат – осуществляется ваша давняя мечта.
Рак
День обещает быть активным и подвижным, вы все время находитесь в пути, в движении, общаетесь с людьми, еще и можете с ними спорить, торговаться, что-то обсуждать, словом, очень активно взаимодействовать, иногда даже слишком эмоционально.
Лев
Сегодня для вас день спокойного отдыха, когда наконец можно больше поспать или просто так полежать, никто и ничто вас не беспокоит, и вы это время полностью посвящаете себе, своим прихотям и фантазиям. Даже если самая большая фантазия – это выспаться как следует.
Дева
Вас ожидает очень много общения – с родственниками или друзьями, с которыми вы решили встретиться, или организовали настоящую пирушку, с размахом и невероятными впечатлениями. Поэтому наслаждайтесь этими приятными мгновениями, и не забывайте их зафиксировать на память.
Весы
Вы берете на себя дополнительные функции и управляете какими-то процессам и коллективами. Может случиться, что вы не сможете спокойно наблюдать за чьими-то нелепыми действиями и решите возглавить какой-то проект. Словом, "самозванцев нам не надо, атаманом буду я"...
Скорпион
Когда вы задумаетесь о ваших дальнейших планах, то не гнушайтесь помощью посторонних. Возможно, вам понадобится консультация специалистов, или совет близких людей, которые уже сталкивались с таким же вопросом, как и у вас.
Стрелец
Защитите свои деньги, потому что увеличивается вероятность их каким-то образом от них избавиться – то ли потерять, то ли пострадать от воров, а может просто захочется потратить на что-то не слишком нужное, чтобы получить заряд удовольствия.
Козерог
Вас охватывают приятные воспоминания из прошлого – возможно, вам кто-то напомнит что-то давнее, или вы сами погрузитесь в ностальгию, и будете с тоской вспоминать светлые мгновения, а может даже делиться ими с кем-то, рассказывая о том, как было когда-то хорошо.
Водолей
Вы увлечены любовью, и можете этот день провести вместе с любимыми, но это будут не какие-то бурные страсти, а довольно спокойный день, когда вы просто зависаете в приятном ничегонеделание, позволяя себе полный релакс.
Рыбы
Продолжаете отдыхать, возможно, сегодня уже более спокойно, кайфуя от каждого мгновения жизни, позволяя себе наконец ничего не делать, и вообще не напрягаться. Впрочем, возможно спокойное общение с родными и близкими.
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