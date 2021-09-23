Гороскоп на 23 сентября: один знак зодиака ждет большой успех

В четверг, 23 сентября, у Тельцов появится возможность взяться за дела и договориться о повышении зарплаты, Раки начнут что-то новое, где им стоит соблюдать правила и законы, а Весы достигнут большого успеха. Козероги могут провести день в ожидании, а Стрельцы – в дороге.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 23 сентября. Кого ждет продуктивный день, а кому стоит замедлиться и перезагрузиться, читайте дальше.

Овен

Очень продуктивно проведете этот день, быстро и легко достигая поставленных целей, стремясь выполнить как можно больше работы, чтобы вечер посвятить любимым делам, семье и ее потребностям.

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Телец

Подсчитав свои ресурсы, в том числе и финансовые, приходите к мысли, что надо бы их приумножить. И сегодня у вас будет возможность решительно взяться за дела, активно работать и таки получить больше, или договориться о повышении вашей зарплаты.

Близнецы

Для головы будет очень много работы, а то, что нужно будет сделать руками, вы легко сможете перепоручить другим – договориться, заплатить, улыбнуться кому нужно – и всю тяжелую работу сделают за вас.

Рак

Сегодня вы начинаете что-то новое. И в этом процессе главное быть очень консервативными и правильными, без лишнего креатива, хотя бы в самом начале этого пути. Соблюдайте правила, законы и даже ритуалы.

Лев

Сейчас вы настолько мечтательны и вдохновенны, что хочется летать. Вы получите определенные знаки и информацию, которые вас побуждают окунуться в обманчивый мир фантазий, которые, впрочем, имеют тенденцию быстро материализовываться.

Дева

Настроение у вас сегодня – прекрасное, вы достигли того, о чем давно мечтали. Возможно, это будет какая-то зарубежная поездка, или заключения международного договора. И это хороший повод отметить свои успехи в кругу друзей или родных.

Весы

Сейчас вы – счастливчики, вам удается достичь того, чем не каждый может похвастаться. Будет ли это какой-то выигрыш или вам удастся чудом избежать какой передряги, но благодарите провидение и празднуйте эту удачу.

Скорпион

То, что вы планировали на сегодня, может не сложиться, вас словно связывают по рукам и ногам и не дают дальше двигаться. Поэтому не рвитесь вперед, не ожидайте многого и проведите этот день в спокойном темпе.

Стрелец

Дорога, которая сегодня очень вероятна, может быть очень неожиданной и какой-то молниеносно быстрой, вы будто мчитесь на всех парах, на повышенных скоростях, но, тем не менее, управляете процессом и следите за знаками.

Козерог

Проведете целый день в ожидании, то ли у моря– погоды, толи удобного случая, а может и в очередях все время проведете. Поэтому не теряйте время, а заполните эти вынужденные паузы чем-то полезным - читайте, учитесь, общайтесь.

Водолей

Сначала у вас по плану - борьба, то ли конкурентная, то ли настоящая, или конкурс, где вы будете соревноваться с другими, доказывая собственную силу и показывая умения. А потом уже можно и расслабиться, и отпраздноват в кругу единомышленников или вместе с конкурентами.

Рыбы

Сегодня вы можете встретить настолько мудрого и незаурядного человека, что он способна в корне изменить вашу жизнь. То ли своими словами, советом или собственной личностью, с которой вы захотите взять пример.

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