Гороскоп на 23 марта: Львы получат деньги и подарки, а Близнецы начнут новую жизнь

Во вторник, 23 марта, Тельцов ждут приятные встречи, Близнецы могут начать новый этап в жизни, а Львы получат деньги и подарки.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков на картах таро на 23 марта.

Овен

К обеду вас никто не будет особо беспокоить, поэтому можно отдохнуть немного или переделать дела, к которым уже давно руки не доходят. А вот ближе к вечеру можете рассчитывать на какие-то веселье или небольшой праздник.

Телец

Встречи с приятными людьми могут быть не только милыми и дружескими, но и очень продуктивными. Очень давние знакомые могут вам предложить какие-то дополнительные заработки, а может и вовсе сменить работу.

Близнецы

Происходят серьезные изменения и в вашем мировоззрении, и в жизни, как будто вы завершаете один важный этап и готовитесь к началу нового. И эти изменения настолько глобальны, что требуют немало сил.

Рак

Только четкое распределение времени и обязанностей могут продвигать вас дальше в вашей работе. Защитите сами себя от собственной свободы, потому что иногда нужен не творческий взлет, а легкий принуждение и четкий график.

Лев

Прибыли сегодня обещают быть значительными, подарки – большими, а поддержка – невероятной. Вы даже не ожидали, что настолько нужны человечеству, что вокруг вас столько хороших людей, которые готовы вам оказать помощь.

Дева

На сердце становится так невероятно хорошо от того, что в вашей жизни все-таки существует настоящая любовь, что вы переживаете это чувство, любимые и любите. И у вас сегодня будет возможность сказать это своим близким.

Весы

Утром вы соревнуетесь – то ли с ветряными мельницами, то ли с конкурентами, то ли с самими собой, но уже ближе к вечеру побеждаете всех соперников, более того – превращаете их в соратников и все это дружно празднуете.

Скорпион

Происходит какие-то волшебные вещи – только утром вы о чем-то подумали, представили и захотели, как в течение дня у вас есть возможность все эти ваши желания воплотить в жизнь, а вечером уже есть готовый результат.

Стрелец

Мечтательное настроение не оставит вас целый день. Вы сейчас сосредоточены не столько на выполнении своих обязательств, сколько на размышлениях и мечтах, ставите перед собой какие-то цели и примеряете их на себя.

Козерог

Вам не привыкать управлять различными процессами и людьми, вот и сегодня вы уверенно беретесь за самые сложные задачи, объединяет вокруг себя людей и распределяете обязанности, настраиваете на работу и вдохновляете на достижения.

Водолей

Стоит немного приостановить свою ежедневную суету ради того, чтобы вспомнить старые древние времена и окунуться в ностальгические воспоминания, о том, как хорошо все начиналось. В конце концов, вам сегодня трудно будет сделать какие-то другие шаги.

Рыбы

Много разговоров, общения, вы можете представлять другим свои проекты или планы, доказывать их целесообразность и эффективность. Главное - верить самим в то, что вы показываете, поэтому будьте убедительными.

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