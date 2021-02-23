Гороскоп на 23 февраля: кого ждут деньги и успех

Во вторник, 23 февраля, Овны могут отправиться в дорогу, Дев ждут радостные и продуктивные встречи, а Скорпионам придется проявлять лидерские качества. Весы, в свою очередь, получат деньги, а Стрельцы найдут любовь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно дляOBOZREVATEL составила гороскоп по картам Таро для всех знаков на 23 февраля.

Овен

Вас зовет дорога, или даже дороги, и это вас невероятно порадует – будет возможность развеяться и сменить дислокацию, набраться новых впечатлений. Ведь вы явно засиделись и давно никуда не отправлялись.

Телец

Нервы могут не выдерживать, потому что общение может приобретать какие-то острые формы, когда вы не находите общий язык с коллегами или собеседниками. И лучше не "искать истину" и портить отношения, а просто уходить от разговора и избегать этих разборок.

Близнецы

Ваши новые идеи стоит протестировать на других, обсудить с коллегами и услышать их обратную связь. Ведь какими бы мудрыми вы ни были, но важно сейчас услышать, как другие люди воспринимают ваши задумки.

Рак

Похоже, что сегодня вы будете планировать свои дальнейшие действия, потому что так может случиться, что меняются не только ваши планы, но и все обстоятельства. И вам уже нужно от них отталкиваться и все менять.

Лев

Сегодня контакты обещают быть продуктивными, поскольку вам полезно будет и с другими людьми пообщаться, и о каких-то важных вещах узнать, и опыт новый получить, и научиться чему-то интересному.

Дева

Встречи сейчас будут радостными и долгожданными, вы так скучали по возможности увидеть друзей или родных людей, что готовы согласиться на любой повод, чтобы встретиться и весело провести время.

Весы

Финансовые дела значительно улучшаются, еще утром вы считали копейки, и вдруг откуда ни возьмись на вас падают деньги, еще и какие-то приятные сюрпризы, и вы уже можете себе позволить гораздо больше или почти все, что хочется.

Скорпион

Пришло время действовать решительно, принимать ответственные решения, тренировать командирский голос, а еще взять на себя дополнительные обязательства. Итак, вы сегодня управляете – собой и теми, кто окажется рядом с вами.

Стрелец

В сердце приятно щемит – в нем снова поселилась любовь. И у вас появляется возможность вспомнить, как все вокруг преображается, как душа поет и кажется, что счастье таки существует.

Козерог

Родственники или знакомые могут попросить у вас финансовой помощи. Конечно, решать вам, но, в любом случае, не рассчитывайте на возвращение этих средств, и если решите поделиться, то давайте в пределах той суммы, которую готовы подарить.

Водолей

Нужно будет распорядиться теми деньгами, что сегодня получите. Но это не значит, что от них нужно сразу избавиться, потратив все. Подумайте лучше о будущем, отложите немного на потом, на учебу или на весеннюю смену имиджа.

Рыбы

В целом достаточно спокойный день, заполненный чуть работой, немного мыслями, немного надеждами. А вот вечером у вас может нарисоваться какая-то встреча, свидание или даже небольшое застолье.

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