Гороскоп на 23 декабря для всех знаков: Тельцы получат деньги

Среда, 23 декабря, станет прибыльным днем для Тельцов, Раков ждут встречи с друзьями, а Козерогов – событие, которое может в корне изменить жизнь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на 23 декабря.

Овен

Уверенно и решительно вы продвигаетесь к своей цели и можно сказать, что вы вот-вот ее достигаете, даже с опережением графика. А все потому, что вы были внимательными, все правильно рассчитали и обо всех нюансах позаботились.

Телец

Приходят деньги и вас это очень радует, ведь перед праздниками финансы лишними не бывают. А особенно приятно от того, что ваши работодатели, клиенты или заказчики по достоинству оценивают вашу работу и даже могут увеличить выплаты.

Близнецы

Чувствуете себя на седьмом небе, потому что вы наконец достигли того, чего хотели, и даже больше. И это стоит как следует отметить и вознаградить себя, поблагодарив и за труд, и за усердие, и за дальновидность.

Рак

Может появиться возможность встретиться с друзьями и родственниками, и весело провести время вместе. И вы понимаете, что как бы вы не любили уединение, но время от времени таки нужно встречаться и вы на самом деле получаете удовольствие от общения.

Лев

Вам сегодня приходится быть чрезвычайно собранными и ответственными, точно соблюдать правила, регламент, сроки, чтобы все успевать и справиться с теми задачами, которые вы на себя взяли.

Дева

Кто-то все еще работает в поте лица, а вы уже празднуете, собрав вокруг себя веселую компанию таких же очаровательных людей. Ну и правильно, конец декабря – это уже хороший повод для того, чтобы вместе хорошо провести время.

Весы

Опять деньги непонятно куда исчезают. И казалось бы – вы их не слишком тратите, и покупаете все по списку, и пытаетесь экономить, но все равно не хватает на все ваши потребности. Может это знак, что пора зарабатывать больше?

Скорпион

Особое внимание сегодня следует обращать на встречи, запланированные или случайные, поскольку они обещают быть чрезвычайно насыщенными, содержательными и перспективными. И вы на них покажете себя с лучшей стороны.

Стрелец

Не все сегодня можно разобрать при помощи анализа, вы не можете понять, что происходит, потому что иногда логика и рационализм не помогают. Поэтому придется вам смотреть на ситуацию с другой точки зрения и другими глазами.

Козерог

Готовьтесь к неожиданностям – в вашу жизнь врывается случай, который может изменить ее в корне. И связан он с вашей работой и карьерой, и вы совершенно неожиданно для вас и окружающих можете вдруг занять какую-то должность.

Водолей

Особую ценность для вас сегодня будут иметь традиционная семья и семейные отношения. И какими бы продвинутыми или неформальными вы ни были, но есть неизменные ценности, которые остаются такими, несмотря ни на что.

Рыбы

Отправляйтесь в путешествие. Даже если вам сейчас не светит дальняя дорога, а свежие впечатления нужны, то позвольте себе хоть помечтать, хоть представить, как бы это могло быть, хоть запланировать поездку, подумав все нюансы и детали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году во многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021 год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-ом, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

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