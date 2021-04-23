Гороскоп на 23 апреля: Овнов ждут изменения, а Львы будут отстаивать свои интересы

В пятницу, 23 апреля, у Овнов могут начаться изменения в личной жизни и деятельности, у Раков увеличится прибыль, а Весы могут возглавить коллектив или новый интересный проект.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 23 апреля.

Овен

Сегодня новости вдохновляют вас на глобальные изменения. Вы вдруг поймете, что уже не можете жить по-старому и начнете кардинальные перестройки и вашей деятельности, и личной жизни.

Телец

Встречи, во время которых вы должны были решить различные дела, вдруг могут превратиться в приятную прогулку или увлекательное общение, или даже свидание, которое способно смягчить ваше сердце.

Близнецы

Очарованные вашей обаянием поклонники не устают придумывать все новые и новые способы завоевать вашу любовь. И вы продолжаете получать от них разные приятные предложения личного характера.

Рак

Сегодня вы подсчитываете прибыли и констатируете тот факт, что не очень-то и напрягались, зарабатывая такие весьма приличные деньги. Ваше мастерство растет, опыт накапливается, прибыли увеличиваются.

Лев

В отстаивании интересов вы будете сейчас впереди планеты всей. И не важно, вы будете защищать свое личное, общественное или даже чужое. Все равно вы будете настолько убедительны и смелы, что всех побеждаете.

Дева

Прекрасная возможность убедиться в том, что ваша тщательность и скрупулезность приводят к чрезвычайно положительным результатам. Ведь только благодаря этим вашим качествам вы сегодня празднуете победу.

Весы

Возможно, сегодня вам выпадет честь возглавить коллектив или новый интересный проект, над которым вы будете работать вместе с обществом людей, объединенных общими интересами. И вы там будете головой и основной движущей силой.

Скорпион

День обещает стать очень удачным, особенно во всем, что касается вопросов выбора. То есть сегодня любой ваш выбор приводит вас к успеху и к полному и безоговорочному удовлетворению ваших потребностей и желаний.

Стрелец

Так хочется сегодня добавить какой-то радости в эти серые будни, себя и родных порадовать, но чтобы стоило это не все деньги мира и обошлось в символическую плату. Вот вы и будете скромно веселиться, зато от души.

Козерог

Ваша невероятная деловая хватка сегодня будет особенно мощной. Вы своего не выпускаете из рук, и если уж наткнулись на какую-то золотую жилу, то ни успокоитесь, пока ее всю не откопаете.

Водолей

Несмотря на то, что у вас есть четкий рабочий график, от которого лучше не отступать, вы все же пытаетесь как-то разнообразить свою деловую жизнь, и работаете над тем, чтобы она не была такой скучной и зарегламентированной.

Рыбы

Вы уже расслабились, мысленно где-то летаете, отдыхаете, и вам совсем нет дела до работы, особенно когда чувства вас переполняют и вы с нетерпением ожидаете выходных, чтобы провести время с любимыми.

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