Гороскоп на 22 февраля: Раки будут купаться в любви, а Близнецы – в деньгах

В понедельник, 22 февраля, у Овнов могут возникнуть трудности с деньгами, а у Близнецов наоборот – финансовое состояние улучшится. Раки в этот день могут встретить любовь, а Рыбы – получить прилив энергии. Весам посоветовали отнестись ответственно к работе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 22 февраля.

Овен

День пройдет в заботах о благосостоянии или закрытию бюджетных дыр. Вам срочно могут понадобиться деньги и вы будете их всевозможными способами добывать – одалживать, искать дополнительную подработку, продавать ненужное.

Телец

Будет много новых контактов, приятных знакомств, продуктивных встреч, вы можете обогатить свою записную книжку очень полезными телефонами. Впрочем, от этих контактов будет не только польза, но и просто приятные впечатления.

Близнецы

Растет ваш финансовый уровень, вы уже получаете больше денег и планируете на будущее еще больше прибыли. То есть, понимаете, как это работает и находите способы, как еще улучшить свое финансовое состояние.

Рак

Вы можете встретиться с любовью. И это будет довольно сильное чувство, возникающее не просто так, потому что вы будете поражены умом и харизмой определенного человека и почувствовать влечение к родной душе, а не только к приятному личику.

Лев

Идеи, которые сегодня к вам приходят, может и блестящие, и гениальные, но имейте в виду, что для всего есть свое время. И сейчас важно их только сформулировать и как следует обдумать, а вот реализовывать лучше чуть позже.

Дева

Кто-то сегодня будет проявлять к вам повышенное внимание, горячую симпатию и пытаться завоевать ваше сердце. Но вам совсем не до того, и вы будете сохранять спокойствие и даже холодность – чтобы лишний раз не провоцировать.

Весы

Сегодня вам важно более взвешенно и ответственно подойти к своей работе, а не тяп-ляп – как обычно. Поскольку вы сейчас создаете тот базис, ту основу авторитета, который будет работать на вас длительное время.

Скорпион

Защитите себя от пустого трепа и от говорунов, что наобещают с три короба, а за этим ничего не стоит. И как только вам начинают что-то обещать и рисовать воздушные замки – прекращайте общение, чтобы зря не тратить время.

Стрелец

Ширится ваша слава и авторитет, все больше людей о вас узнают и вам уже можно открывать собственный фан-клуб. И вам есть что дать другим людям, потому что вашей уверенности и активности можно только позавидовать.

Козерог

Ощущение силы и всемогущества не оставляет вас целый день, потому что вы сегодня действительно всемогущие – легко справляетесь со всеми нагрузками, успеваете в разные места, обходите или преодолеваете все трудности.

Водолей

Возможно, вы сейчас не в лучшей форме, как физической, так и эмоциональной, вам больше хочется погрустить, поплакать. Ведь что-то идет из вашей жизни навсегда и вам нужно это время и эта печаль для того, чтобы попрощаться.

Рыбы

Той энергией, с которой вы сегодня будете носиться по делам, можно было бы обогреть небольшой городок. Вдруг вами овладеет рвение и вы решите ускориться. И это будет иметь свои результаты – вы получите гораздо большее вознаграждение, чем обычно.

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