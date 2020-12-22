Гороскоп на 22 декабря для всех знаков: кого ждет начало новой жизни

22 декабря станет днем начала нового периода жизни для многих знаков зодиака. Овны могут начать новый проект, Стрельцы проведут день на автопилоте, Раки фактически вступят в новую жизнь, а Водолеи легко преодолеют трудности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно дляOBOZREVATEL дала прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 22 декабря.

Овен

Прекрасный день для запуска нового проекта, бизнеса или для каких-то смелых заявлений и объявлений. Лучше всего сегодня работает голова, все время придумывает что-то новое, и тянется ко всему технологическому и прогрессивному.

Телец

Если вам нужно что-то сделать важное, но такое, что от вас не зависит, то можете сегодня рассчитывать на удачу, потому что она к вам особенно благосклонна и представит вам целый ряд успешных и благоприятных обстоятельств.

Близнецы

Переведите дыхание и проведите день так, как вам давно хотелось, займитесь теми делами, которые вы давно откладывали, посвятите время себе, удовольствиям и отдыху. Вам сейчас очень нужно набраться сил для того, чтобы сделать мощный рывок вперед.

Рак

Вы вступаете в новую жизнь, и так случилось, что для многих она начинается именно с сегодняшнего дня. Это могут быть определенные решения, которые уже окончательно приняты, или конкретные и решительные шаги в новом направлении.

Лев

Опять эмоциональная составляющая берет над вами верх и вы растворяетесь в приятных эмоциях и полностью подвластны чувствам. То есть любовь заполнила сердце и вы уже не видите вокруг ничего, кроме предмета вашей страсти.

Дева

Конкуренты не дремлют и готовы с вами побороться за первенство и за внимание трибун, клиентов или руководства. И вы сегодня должны стать не просто лучше, а научиться показывать все свои лучшие качества и преимущества перед другими.

Весы

Ваша загруженность и озабоченность не дает возможности и продохнуть свободно. Вы полностью сосредоточились на вашей деятельности, а между тем есть немало интересных и важных направлений, на которые вам следует обратить свое внимание.

Скорпион

Вам несколько надоело все то, чем вы сейчас занимаетесь, но все же упорно продолжаете двигаться в том же направлении, выполнять привычные движения, встречаться с теми же людьми, и не готовы к решительным изменениям. Мол, пусть будет скучно, зато стабильно.

Стрелец

День обещает быть спокойным и размеренным, вы его проводите в полном расслаблении, и почти на автопилоте. И это прекрасно, когда вы так построили свою жизнь и деятельность, что все происходит как бы само собой.

Козерог

Деньги, что вы сегодня получите, станут для вас хорошим поводом купить подарки близким. Особенно, когда вы не рассчитывали на эти средства, а они внезапно появились. Ну и о себе не забудьте, потому что вы тоже заслуживаете подарок.

Водолей

Преодоление сложностей, которые сегодня вам будут встречаться, будет легким и приятным, ведь сейчас полны сил, энергии и находитесь в хорошей физической форме. И чувствуете очень уверенно, поэтому готовы победить кого угодно и что угодно.

Рыбы

День может показаться тяжелым физически, поскольку приходится везде успевать и переделать кучу работы, с которой никто, кроме вас, не справится. Да, нужно немного напрячься сейчас с тем, чтобы впоследствии стало легче.

Как сообщал OBOZREVATEL: