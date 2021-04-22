Гороскоп на 22 апреля: Тельцам могут предложить выгодный проект

В четверг, 22 апреля, Тельцам могут предложить выгодный проект, перед Водолеями откроются новые финансовые возможности, а Скорпионам посоветовали работать в команде, а не брать всю ответственность только на себя.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 22 апреля.

Овен

Выражая свое мнение, которое вы считаете единственно правильным, учтите тот факт, что другие могут думать несколько иначе. Потому что сегодня большая вероятность обострить отношения до ссоры и разрыва отношений.

Телец

Сегодня у вас появится еще один повод для того, чтобы радоваться тому, какой у вас замечательный круг общения, потому что кто-то из окружения предложит вам то, от чего вы будете просто в восторге, возможно, какой-то невероятно выгодный проект.

Близнецы

Растет ваша уверенность в себе, поскольку кто-то признается в любви и выражает недвусмысленные намерения в отношении вас и вашего общего будущего. Согласиться или нет - это ваше дело, но сам факт влюбленности вас очень вдохновляет.

Рак

Эмоциональная жизнь активизируется – вы переполнены чувствами и будто летаете где-то в мечтах и фантазиях об определенном человеке и отношениях с ним. И это действительно прекрасный период влюбленности и иллюзий.

Лев

Сегодня у вас день напряженного умственного труда – вы что-то тщательно осмысливаете, анализируете и подсчитываете. И все это отдаете на суд общественности – представляете в своих проектах.

Дева

Ваш день расписан по минутам, и у вас нет времени для эмоций и других сантиментов. Потому что впереди очень ответственный период, когда к целям приводят только четкость и системность.

Весы

День обещает быть спокойным и расслабленным, особых проблем не предвидится, наоборот – все вокруг будто приспосабливается под ваши потребности и желания, особенно финансовые и материальные.

Скорпион

Главное сегодня – не петь сольные партии, забирая все внимание и ответственность на себя, а все же опираться на коллектив и создавать что-то общее. Так и вам будет легче, и эффект будет лучшим.

Стрелец

День можете провести в дороге или собираясь куда-то. Потому что впереди у вас - новые впечатления, приключения, знакомства, да и вообще - расширяются горизонты и открывается совершенно новый мир.

Козерог

Оказывается, любовные отношения тоже требуют четкости, решимости и системности. И хотя вам сейчас, возможно, не хочется думать ни о чем, кроме чувств, но вы должны четко представлять свои цели и идти к ним.

Водолей

Сегодня вам есть чем гордиться, поскольку вы получаете моральную победу. Стоило только настоять на своем – и перед вами открылись широкие возможности, в том числе и финансовые.

Рыбы

Ничего, кроме работы, вы сегодня не видите, мир вокруг как бы перестает существовать, и вы сосредоточены на выполнении обязанностей. Причем, не только своих, но и чужих, потому что придется и за других работать.

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