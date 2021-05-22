Гороскоп на 22-23 мая: кого ждет путешествие

В ближайшие выходные, 22-23 мая, Тельцы могут отправиться в путешествие, Раки будут встречаться с друзьями, а Рыбам посоветовали быть минимально активными. Для Стрельцов эти дни станут благоприятными для зарабатывания денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22-23 мая.

Овен

Будьте смелее в вашей личной жизни, и если кто-то вам понравился настолько, что сердце начало биться чаще, то не медлите, не теряйте время на сомнения, а смело идите вперед и завоевывайте расположение.

Телец

Путешествия будут интересными и познавательными, куда бы вы ни отправились - хоть в соседнюю деревню, хоть за границу. По пути вы получаете еще и полезную информацию, новые впечатления, даже на какие-то предложения можете рассчитывать.

Близнецы

Выходные пролетают мгновенно и почти незаметно, потому что вы заняты различными делами - нужно будет и по работе что-то сделать, и попутешествовать, и с друзьями и коллегами встретиться, и успеть родным уделить внимание.

Рак

Встречи в теплом кругу друзей могут быть очень приятными и долгожданными. Наконец-то вы соберетесь! Еще вашему приподнятому настроению способствует высокая вероятность увидеть того, к кому у вас давно уже есть симпатия.

Лев

Не время сейчас сидеть и чего-то ждать, отправляйтесь навстречу вызовам и приключениям, смело начинайте то, что давно уже задумали, но так и не решились воплотить. Результатом станет ваша полная победа и успех.

Дева

Может накрыть скука или усталость и вам не захочется никуда выходить из дома. Конечно, не лучший вариант провести эти выходные в четырех стенах, но к тому же финансовое состояние сейчас такое, что не слишком и разгуляешься.

Весы

Все, что произойдет на этих выходных, будет способствовать вашему росту, и сведения вы получаете нужные, и настроение создается соответствующее, и обстоятельства так складываются, что вас в дальнейшем ожидает полоса успеха.

Скорпион

Перед вами будет стоять непростая задача – определиться с тем, как провести эти дни. Вас будут разрывать на части различные предложения и возможности, но велика вероятность того, что вы им предпочтете тихое уединение.

Стрелец

У вас в голове рождаются новые схемы заработков, и эти дни очень подходят для того, чтобы испытать эти схемы, получить первый опыт, прибыль, учесть ошибки и, отработав алгоритм, масштабировать бизнес.

Козерог

Вам будет куда потратить деньги, и поможет вам в этом семья. Конечно, не все расходы будут хорошо просчитаны и полезны, но как же можно устоять перед желаниями родных и любимых, а тем более – детей.

Водолей

Вы все еще трудитесь в поте лица, зарабатывая на хлеб насущный. На самом деле, это не будет слишком тяжелой работой, Простые стандартные рабочие нагрузки, за которые, кстати, вы получите довольно приличное вознаграждение.

Рыбы

Сделайте все от вас зависящее для того, чтобы эти выходные провести действительно в отдыхе, по возможности с минимальной активностью и где-нибудь подальше от цивилизации и людей, по крайней мере, чужих.

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