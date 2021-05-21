Гороскоп на 21 мая: Девам повезет в любви, а Стрельцы получат деньги

В пятницу, 21 мая, Рыбам могут предложить руку и сердце или повышение по работе, Близнецов ждет настоящий прорыв, а Девам повезет в любви. Вместе с тем Весы могут взять паузу, а Стрельцы получат деньги и подарки.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21 мая.

Овен

В вас вдруг может где-то там внутри детство заиграть и вы можете решиться на какие-то невероятно творческие вещи, которые могут прийти в голову только очень смелым и даже безбашенным людям.

Телец

Ощущение счастья и наполненности не покидает вас целый день, настроение такое замечательное, что создается впечатление, что у вас будто какой-то праздник намечается. Впрочем, весна, солнце и замечательные люди вокруг – это также прекрасный повод для праздника.

Близнецы

Происходит настоящий прорыв, вы словно с привязи сорвались, ибо так там засиделись и соскучились, что теперь просто радуетесь этой свободе и вытворяете просто невероятные вещи, которые удивляют даже тех, кто привык к различным перформансам.

Рак

Сегодня вы отстаиваете справедливость, и нет разницы, это касается вас, это обижают кого-то другого, вы смело бросаетесь в бой, если видите хоть малейший акт несправедливости.

Лев

Отношения могут зайти в тупик. И если вы чувствуете себя в клетке, когда рядом с вами даже любимый человек, когда вам не слишком комфортно вместе, и вы не чувствуете свободы и не видите выхода - нужно что-то менять.

Дева

В любви вам сегодня повезет. То ли именно сегодня вам удастся познакомиться с достойным человеком, то ли ваши любимые и близкие устроят для вас сюрприз или приятный перформанс, но это будет приятно и незабываемо.

Весы

Конец недели для вас может обернуться снижением активности и общего тонуса. Вы становитесь более медленными и задумчивыми. Впрочем, сейчас именно это вам нужно больше, потому что вам нужно успокоиться и что-то осмыслить.

Скорпион

Приподнятое настроение у вас с самого утра – похоже, что у вас праздник не только в душе, но и в жизни, и вы вступаете в какой-то новый этап, начинаете что-то новое и надеетесь на то, что этот этап будет светлым и плодотворным.

Стрелец

Активизируетесь вы и все вокруг вас, и как только вы вспоминаете о ком-то, так вдруг начинают появляться люди из прошлого с какими-то предложениями. А еще приходят деньги, награды и подарки.

Козерог

Организм уже вам изо всех сил кричит, что пора бы и отдохнуть, а в идеале – что-то сделать с собой с профилактической целью. К примеру, пройти обследование, курс массажей, пропить витамины или еще как-то с пользой потратить деньги на себя.

Водолей

Обстоятельства требуют принятия быстрых и четких решений, сегодня ни в коем случае не стоит медлить, очень уж много поставлено на карту. Поэтому включайте мозг, быстро соображайте и ловко управляйте своей жизнью.

Рыбы

День переполнен различными приятными предложениями, причем, как финансовыми так и личного характера. Вам, к примеру, могут предложить принять участие в каком-то прибыльном бизнесе, а может руку и сердце.

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