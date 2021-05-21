Гороскоп на 21 мая: Девам повезет в любви, а Стрельцы получат деньги

В пятницу, 21 мая, Рыбам могут предложить руку и сердце или повышение по работе, Близнецов ждет настоящий прорыв, а Девам повезет в любви. Вместе с тем Весы могут взять паузу, а Стрельцы получат деньги и подарки.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21 мая.
Овен
В вас вдруг может где-то там внутри детство заиграть и вы можете решиться на какие-то невероятно творческие вещи, которые могут прийти в голову только очень смелым и даже безбашенным людям.
Телец
Ощущение счастья и наполненности не покидает вас целый день, настроение такое замечательное, что создается впечатление, что у вас будто какой-то праздник намечается. Впрочем, весна, солнце и замечательные люди вокруг – это также прекрасный повод для праздника.
Близнецы
Происходит настоящий прорыв, вы словно с привязи сорвались, ибо так там засиделись и соскучились, что теперь просто радуетесь этой свободе и вытворяете просто невероятные вещи, которые удивляют даже тех, кто привык к различным перформансам.
Рак
Сегодня вы отстаиваете справедливость, и нет разницы, это касается вас, это обижают кого-то другого, вы смело бросаетесь в бой, если видите хоть малейший акт несправедливости.
Лев
Отношения могут зайти в тупик. И если вы чувствуете себя в клетке, когда рядом с вами даже любимый человек, когда вам не слишком комфортно вместе, и вы не чувствуете свободы и не видите выхода - нужно что-то менять.
Дева
В любви вам сегодня повезет. То ли именно сегодня вам удастся познакомиться с достойным человеком, то ли ваши любимые и близкие устроят для вас сюрприз или приятный перформанс, но это будет приятно и незабываемо.
Весы
Конец недели для вас может обернуться снижением активности и общего тонуса. Вы становитесь более медленными и задумчивыми. Впрочем, сейчас именно это вам нужно больше, потому что вам нужно успокоиться и что-то осмыслить.
Скорпион
Приподнятое настроение у вас с самого утра – похоже, что у вас праздник не только в душе, но и в жизни, и вы вступаете в какой-то новый этап, начинаете что-то новое и надеетесь на то, что этот этап будет светлым и плодотворным.
Стрелец
Активизируетесь вы и все вокруг вас, и как только вы вспоминаете о ком-то, так вдруг начинают появляться люди из прошлого с какими-то предложениями. А еще приходят деньги, награды и подарки.
Козерог
Организм уже вам изо всех сил кричит, что пора бы и отдохнуть, а в идеале – что-то сделать с собой с профилактической целью. К примеру, пройти обследование, курс массажей, пропить витамины или еще как-то с пользой потратить деньги на себя.
Водолей
Обстоятельства требуют принятия быстрых и четких решений, сегодня ни в коем случае не стоит медлить, очень уж много поставлено на карту. Поэтому включайте мозг, быстро соображайте и ловко управляйте своей жизнью.
Рыбы
День переполнен различными приятными предложениями, причем, как финансовыми так и личного характера. Вам, к примеру, могут предложить принять участие в каком-то прибыльном бизнесе, а может руку и сердце.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 17 мая Тельцов ждет романтика, Львы могут отправится в путешествия, а Девы получат деньги.
В Украине на неделе могут начать поднимать цены, чтобы удержать экономику страны на плаву и пополнить бюджет.
С 17 по 23 мая Девы и Скорпионы могут получить много денег, а у Овнов реализуются давние мечты.
Вместе с тем Весы могут стать жертвами мошенников, а у Козерогов начнется период бездействия.
В мае Близнецы, Тельцы и Раки начнут больше зарабатывать, а Стрельцов ждет прогресс и в карьере, и в финансах.
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