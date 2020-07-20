Гороскоп на 21 июля: время семейных разногласий для Овнов, Рыб и Козерогов

Гороскоп на 20 июля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на понедельник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодняшний день усилит желание делать что-то особенное или продемонстрировать свои креативные идеи. Однако, с другой стороны, повысится чувствительность к критике. Будьте осторожными в общении с другими людьми, чтобы избежать конфликтов.

21 июля 2020 года Скорпионам и Водолеям нужно пересмотреть свои цели

Овен

Это достаточно конфликтное время. Сегодня вы можете не соглашаться с близкими людьми касательно каких-то идей или планов. Однако бесстрашное отношение к любым проблемам может сыграть решающую роль в достижении успеха.

Телец

Сегодняшний день вызовет некое напряжение и необходимость решать различные проблемы. С другой стороны, вы сможете осознать, что именно пошло не так в нынешних отношениях, а также заметно улучшить ситуацию.

Близнецы

В этот день вы можете чувствовать себя неуверенно в какой-то ситуации. Тем не менее старайтесь не слишком беспокоиться. Усилия, которые вы приложите для выполнения задач или решения проблем, принесут успех в будущем.

Рак

Сегодня вы будете слишком эмоциональными. Старайтесь тщательнее подбирать слова, обсуждая какие-то спорные моменты. При этом лучше избегайте замалчивания проблемных вопросов, если хотите построить искренние отношения.

Лев

В это время вы будете слишком чувствительными и неуверенными в себе. Тем не менее не бойтесь взять на себя ответственность и сделать какой-то серьезный шаг. Энергия благоприятна для решительных, но обдуманных действий.

Дева

Сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, связанные с работой или бизнесом. Будьте особенно внимательными к тому, что говорите. Также найдите время для глубокого разговора с кем-то из близких друзей или родственников.

Весы

В это время возникнут какие-то сомнения или неуверенность в себе. Попытайтесь организовать сегодняшний день таким образом, чтобы избежать принятия ответственных решений. Также подумайте о том, как использовать свои таланты.

Скорпион

Сегодня вы будете слишком чувствительными. Постарайтесь избежать беспокойства, уделяя больше внимания учебе, общению или другой рутине. Также это благоприятное время для того, чтобы сделать свои цели более реалистичными.

Стрелец

Доброжелательное отношение к людям сегодня особенно уместно. Старайтесь лучше следить за тем, что говорите, иначе можете кого-то обидеть. С другой стороны, это удачное время для того, чтобы противостоять своим страхам и сомнениям.

Козерог

Это очень эмоциональное время, но попытайтесь спокойно общаться с близкими людьми. Поиск общих интересов может стать отличным способом, чтобы улучшить отношения. Также сегодня ожидаются встречи, которые принесут новые перспективы.

Водолей

Сегодня вы почувствуете неуверенность, связанную с отношениями, знаниями или деньгами. Тем не менее это хорошее время для пересмотра планов и целей. Сделайте их более реалистичными, особенно на финансовом уровне.

Рыбы

Сегодняшние новости вызовут неожиданные разговоры и обсуждения. Из-за этого могут возникнуть семейные разногласия. В это время будет легче найти общий язык с людьми, которые действительно поддерживают ваши идеи.

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